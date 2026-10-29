به گزارش خبرنگار مهر، شبکه‌های مختلف سیما در روزهای پنجشنبه ۷ و جمعه ۸ آبان، آثار متفاوتی چون «۲۳ نفر»، «جی اف کی»، «ناشناخته»، «یه حبه قند»، «بالا را نگاه نکن» و «نیاز» را پخش می‌کنند. در این گزارش به معرفی، مرور خلاصه داستان و بررسی این آثار می‌پردازیم.

«۲۳ نفر» و حماسه نوجوانان ایرانی

فیلم سینمایی دفاع مقدسی «۲۳ نفر» محصول سال ۱۳۹۷ به کارگردانی مهدی جعفری، جمعه ۸ آبان ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم که بر اساس رویدادی واقعی ساخته شده‌است و بازیگرانی چون مجید پتکی، سعید آلبوعبادی و رضا نوری در آن ایفای نقش کرده‌اند، آمده است: در اردیبهشت ۱۳۶۱، ۲۳ نفر از نوجوانان کم‌سن‌وسال ایرانی به اسارت درمی‌آیند. رژیم بعث با انتقال آنها به استخبارات عراق، تلاش می‌کند تا از این نوجوانان به عنوان ابزاری تبلیغاتی استفاده کرده و القا کند که ایران نوجوانان را به اجبار راهی خط مقدم می‌کند. در این میان، یک تاجر اسیر ایرانی به نام صالح که به زبان عربی مسلط است، ناچار می‌شود نقش مترجم را میان اسرا و افسران بعثی ایفا کند؛ جایگاهی پرمخاطره که سال‌ها بعد او را با سوءظن نیروهای اطلاعاتی ایران روبه‌رو می‌کند.

«۲۳ نفر» روایتی صادقانه و تکان‌دهنده از یکی از خاص‌ترین پرونده‌های اسارت است. این فیلم در سی‌وهفتمین جشنواره فجر موفق شد سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی را از آن خود کند.

«جی اف کی» و کالبدشکافی یک ترور

فیلم سینمایی سیاسی و معمایی «جی اف کی» (JFK) محصول سال ۱۹۹۱ آمریکا به کارگردانی اولیور استون، جمعه ۸ آبان ساعت ۰۰:۳۰ بامداد از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با نقش‌آفرینی کوین کاستنر، گری اولدمن و جک لمون آمده است: جیم گریسون بازپرس حوزه قضایی نیواورلئان، پس از ترور جان اف. کندی در سال ۱۹۶۳، تحقیقات مستقل و جسورانه‌ای را آغاز می‌کند. او با بررسی شواهد پی می‌برد که حقایق پشت پرده این ترور بسیار گسترده‌تر از نتیجه‌گیری‌های رسمی دولت است و در این مسیر پرخطر، با موانع اطلاعاتی و پنهان‌کاری‌های سیستماتیک روبه‌رو می‌شود.

این اثر یکی از مهم‌ترین تریلرهای سیاسی بود که در ۸ رشته نامزد اسکار شد و ۲ جایزه بهترین فیلمبرداری و بهترین تدوین را از آن خود کرد. «جی اف کی» در آی‌ام‌دی‌بی نمره عالی ۸ و در راتن تومیتوز امتیاز ۸۴ درصد را از منتقدان کسب کرده است.

«ناشناخته» از شبکه نمایش پخش می‌شود

فیلم سینمایی اکشن و معمایی «ناشناخته» (Unknown) محصول سال ۲۰۱۱ به کارگردانی ژاومه کویت‌سرا، جمعه ۸ آبان ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی لیام نیسون، دایان کروگر و جنیوری جونز آمده است: دکتر مارتین هریس به همراه همسرش برای شرکت در یک کنفرانس به برلین سفر می‌کند. او در مسیر بازگشت به فرودگاه برای یافتن کیف گمشده‌اش دچار سانحه رانندگی شده و به کما می‌رود. مارتین پس از به هوش آمدن درمی‌یابد که نه تنها همسرش او را نمی‌شناسد، بلکه مرد دیگری هویت او را غصب کرده است. او که تحت تعقیب قاتلانی بی‌رحم قرار گرفته، تلاش می‌کند هویت واقعی خود را پس بگیرد.

این فیلم با تعلیق‌های پی‌درپی و گره‌گشایی‌های غافلگیرکننده، اثری پرشتاب و سرگرم‌کننده است که در آی‌ام‌دی‌بی نمره ۶.۸ و در سایت راتن تومیتوز امتیاز ۵۵ درصد را کسب کرده است.

«یه حبه قند» و تقابل بزم و عزا

فیلم سینمایی «یه حبه قند» در ژانر درام خانوادگی، محصول سال ۱۳۸۹ به کارگردانی سیدرضا میرکریمی، جمعه ۸ آبان ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با هنرنمایی بازیگرانی چون سعید پورصمیمی، نگار جواهریان، رضا کیانیان، فرهاد اصلانی و هدایت هاشمی آمده است: سکوت یک خانه‌باغ قدیمی با ورود چهار خواهر و خانواده‌هایشان شکسته می‌شود. آنها برای برگزاری مراسم عقد خواهر کوچک‌ترشان «پسندیده» دور هم جمع شده‌اند. در حالی که همه راضی به نظر می‌رسند، قاسم (برادرزاده دایی و دلباخته پسندیده) در حال خدمت سربازی است. صبح روز عقد، دایی با یک حبه قند خفه شده و از دنیا می‌رود. بزم عروسی به عزا تبدیل می‌شود و با ورود قاسم در عصر همان روز، همه‌چیز در هم می‌پیچد.

این اثر بازتابی دقیق و چشم‌نواز از سبک زندگی و روابط یک خانواده اصیل ایرانی است که به یکی از ماندگارترین آثار سینمای ملی تبدیل شد و نماینده ایران در اسکار هشتاد و پنجم بود.

«بالا را نگاه نکن» و جلوه‌ای از پایان جهان

فیلم سینمایی علمی‌تخیلی و هجوآمیز «بالا را نگاه نکن» (Don't Look Up) محصول سال ۲۰۲۱ آمریکا به کارگردانی آدام مک‌کی، جمعه ۸ آبان ساعت ۱۳ از شبکه فراتر پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با نقش‌آفرینی لئوناردو دی‌کاپریو، جنیفر لارنس و مریل استریپ آمده است: دکتر رندل میندی و دانشجوی دکترای او، متوجه می‌شوند یک ستاره دنباله‌دار بزرگ ظرف شش ماه به زمین اصابت می‌کند و حیات را نابود خواهد کرد. آنها برای هشدار به بشریت تور رسانه‌ای بزرگی را آغاز می‌کنند، اما می‌بینند که این واقعیت علمی انکارناپذیر، بازیچه سیاست‌مداران منفعت‌طلب و جامعه سرمایه‌داری می‌شود.

این کمدی سیاه که استعاره‌ای درباره بحران اقلیمی است، در اسکار در چهار رشته مهم از جمله بهترین فیلم نامزد شد. این اثر در سایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۷.۲ و در راتن تومیتوز امتیاز ۵۶ درصد را دریافت کرده است.

شبکه چهار فیلمی از علیرضا داوودنژاد نمایش می‌دهد

فیلم سینمایی درام و اجتماعی «نیاز» محصول سال ۱۳۷۰ به کارگردانی علیرضا داوودنژاد، پنجشنبه ۷ آبان ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی علی سوری، ترحم فتحی و محمدرضا داوودنژاد آمده است: نوجوانی به نام علی پس از مرگ پدرش تصمیم می‌گیرد علی‌رغم مخالفت‌ها، نان‌آور خانواده شود. او در یک چاپخانه مشغول به کار می‌شود که هم‌زمان نوجوان نیازمند دیگری به نام رضا نیز به آنجا می‌آید. تقابل این ۲ برای تصاحب شغل ابتدا به رقابت کشیده می‌شود، اما به تدریج پیوندی عمیق میان آنها شکل می‌گیرد؛ تا جایی که علی با ازخودگذشتگی، میدان را برای رضای نیازمندتر خالی می‌کند.

«نیاز» تصویری ناب از شرافت و رفاقت ارائه می‌دهد. این اثر در دهمین جشنواره فیلم فجر با تحسین گسترده مواجه شد و سیمرغ بلورین بهترین فیلم را از آن خود کرد.