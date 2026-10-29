به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان هاشمی شامگاه چهارشنبه در آیین افتتاح نخستین مجموعه بزرگ فرهنگی، تفریحی و ورزشی مناطق روستایی استان گلستان در روستای آرتق مختوم شهرستان گنبدکاووس، با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی، نیکوکاران و مردم در اجرای طرح‌های زیرساختی اظهار کرد: دولت به‌تنهایی توان تأمین همه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های مورد نیاز کشور را ندارد.

وی افزود: ایجاد نشاط اجتماعی، اشتغال‌زایی، درآمدزایی، ارتقای شاخص‌های ورزشی و توسعه گردشگری از اهداف راه‌اندازی این مجموعه است.

فرماندار ویژه گنبدکاووس با تأکید بر ضرورت تسهیل سرمایه‌گذاری در شهرستان گفت: دستگاه‌های اداری و اجرایی باید شرایط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و صدور مجوزهای لازم را فراهم کنند.

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های گنبدکاووس در حوزه‌های کشاورزی، ورزش، صنعت و گردشگری، تشویق مردم و سرمایه‌گذاران به مشارکت در اجرای طرح‌های زیرساختی را ضروری دانست.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی مرحله دوم این مجموعه خبر داد و گفت: این مرحله در زمینی به مساحت دو هزار مترمربع و با سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده ۳۰ میلیارد ریال اجرا می‌شود.

فرماندار ویژه گنبدکاووس افزود: در مرحله دوم این مجموعه فضاهایی برای تنیس ساحلی، والیبال ساحلی، بسکتبال سه‌نفره، یوگا، کراس‌فیت، بدنسازی، بیلیارد، بازی کودکان، بازی‌های رایانه‌ای و شطرنج احداث خواهد شد.

هاشمی مدت اجرای مرحله دوم را شش ماه اعلام کرد و گفت: با بهره‌برداری از این مرحله، برای ۳۰ نفر اشتغال ایجاد می‌شود.