حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیش‌بینی بارش پراکنده و وزش باد شدید موقتی در پی عبور یک سامانه بارشی از استان تهران خبر داد.

خورشیدی با اشاره به بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: آسمان استان تهران در پنج روز آینده کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بر اساس هشدار شماره ۵۵ هواشناسی با سطح زرد، از روز پنجشنبه تا شنبه با عبور سامانه بارشی نسبتاً ضعیف از استان، در بعضی ساعات آسمان نیمه‌ابری تا ابری خواهد شد و بارش پراکنده، گاهی رگبار باران و احتمال رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: در برخی ساعات، مه رقیق و کاهش شعاع دید پیش‌بینی می‌شود و در مناطق پرتردد شهری نیز احتمال انباشت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

خورشیدی با اشاره به شرایط جوی ارتفاعات استان خاطرنشان کرد: در ارتفاعات بالادست، وقوع رگبار برف و یخبندان موقت سطح زمین نیز دور از انتظار نیست.