ابزارهای برتر هوش مصنوعی برای طراحان گرافیک

به گزارش خبرنگار مهر؛ هوش مصنوعی با ورود به مراحل مختلف تولید محتوای بصری، طراحی رابط کاربری و توسعه محصولات دیجیتال در حال بازتعریف ابزارها و مهارت‌های مورد نیاز طراحان است. بر همین اساس، بررسی تطبیقی ۱۵ ابزار مطرح نشان می‌دهد که آینده طراحی بیش از آن که به برتری یک سامانه وابسته باشد، به ترکیب هوشمندانه ابزارهای تخصصی و مدیریت یکپارچه فرایند تولید بستگی دارد.

گسترش هوش مصنوعی مولد طی سال‌های اخیر، صنعت طراحی گرافیک را وارد مرحله تازه‌ای از تحول فناورانه کرده است. ابزارهایی که پیش‌تر عمدتاً برای تولید تصاویر آزمایشی استفاده می‌شدند، اکنون قابلیت‌هایی مانند طراحی هویت بصری، ویرایش هوشمند تصاویر، ساخت رابط کاربری و تبدیل طرح‌های اولیه به محصولات دیجیتال را ارائه می‌کنند. این تحول ضمن کاهش موانع فنی ورود به فعالیت‌های طراحی، امکان افزایش سرعت تولید و توسعه همکاری میان طراحان و تیم‌های فنی را فراهم کرده است.

ابزارهای تولید محتوای گرافیکی و تصاویر هوشمند

در حوزه طراحی عمومی و تولید محتوای تبلیغاتی، پلتفرم «Canva» یکی از جامع‌ترین گزینه‌های بررسی‌شده است. قابلیت در این پلتفرم «Magic Design» امکان تولید طرح‌های قابل‌ویرایش از طریق دستور متنی را فراهم می‌کند و دسترسی به بیش از ۲۵۰ هزار قالب، ابزارهای حذف پس‌زمینه، تغییر ابعاد خودکار و همکاری هم‌زمان از مزیت‌های اصلی آن محسوب می‌شوند.

در مقابل، «Microsoft Designer» با اتکا به فناوری تولید تصویر «DALL-E» و یکپارچگی با مجموعه «Microsoft 365» برای تولید سریع پوستر، تصاویر ارائه و محتوای شبکه‌های اجتماعی مناسب است. دسترسی پایه رایگان، مزیت این ابزار برای کاربران اداری محسوب می‌شود.

برای تولید تصاویر خلاقانه و تصویرسازی حرفه‌ای، «Midjourney» جایگاه متفاوتی دارد. این ابزار با امکانات کنترل سبک، حفظ ثبات شخصیت و افزایش وضوح تصاویر برای طراحی مفهومی و تبلیغات بصری کاربرد دارد. با این حال ابزار مذکور فاقد امکانات جامع صفحه‌آرایی است.

طراحی حرفه‌ای و کنترل پیشرفته خروجی

برای طراحان حرفه‌ای، «Adobe Firefly» به دلیل یکپارچگی با «Photoshop» و «Illustrator» اهمیت دارد. قابلیت‌هایی مانند پرکردن بخش‌های خالی با استفاده از هوش مصنوعی مولد، تغییر رنگ هوشمند و تطبیق سبک، امکان استفاده از هوش مصنوعی در فرایندهای موجود طراحی را فراهم می‌کنند. گزارش‌ها بر استفاده از داده‌های دارای مجوز در آموزش این سامانه تأکید دارند و آن را برای پروژه‌های تجاری مناسب ارزیابی می‌کنند.

در سوی دیگر، «Stable Diffusion» امکان اجرای محلی، شخصی‌سازی مدل‌ها و کنترل ترکیب‌بندی تصاویر را فراهم می‌کند. فناوری‌های «ControlNet» و «LoRA» و محیط «ComfyUI» قابلیت تنظیم دقیق خروجی را افزایش می‌دهند. مزیت اصلی این رویکرد انعطاف‌پذیری فنی است، هرچند بهره‌برداری مؤثر از آن به دانش تخصصی و زیرساخت پردازشی مناسب نیاز دارد.

طراحی رابط کاربری و توسعه محصولات دیجیتال

بخش مهمی از تحول طراحی به همگرایی ابزارهای گرافیکی و توسعه نرم‌افزار مربوط می‌شود. بر همین اساس، «Figma» با قابلیت «Figma Make»، طراحی مبتنی بر دستور متنی را با نمونه‌سازی، کتابخانه مؤلفه‌ها و همکاری تیمی ترکیب کرده است. همچنین، محیط «Dev Mode» این ابزار نیز انتقال مشخصات طراحی به توسعه‌دهندگان را تسهیل می‌کند.

از سوی دیگر، ابزار «Galileo AI» بر تولید رابط‌های کاربری با جزئیات بالا و خروجی قابل‌ویرایش سازگار با «Figma» متمرکز است. در مقابل، «Uizard» قابلیت تبدیل تصاویر طرح‌های دستی به نمونه‌های دیجیتال را ارائه می‌دهد و برای مراحل ابتدایی ایده‌پردازی مناسب است.

ابزارهای تخصصی هویت بصری و انتخاب رنگ

دو ابزار دیگر بر نیازهای مشخص حوزه طراحی گرافیک تمرکز دارند. ابزار «Design.com» مجموعه‌ای از امکانات تولید لوگو، کارت ویزیت، پوستر و اقلام هویت بصری را در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌دهد و مزیت آن سرعت تولید مجموعه‌ای هماهنگ از محتوای تبلیغاتی است، با این وجود خروجی‌ها ممکن است در مقایسه با طراحی اختصاصی، تمایز بصری کمتری داشته باشند.

همچنین، «Khroma» نیز سامانه‌ای رایگان برای انتخاب هوشمند رنگ است. کاربر در این پلتفرم با انتخاب ۵۰ رنگ دلخواه، ترجیحات خود را به مدل معرفی می‌کند و سپس ترکیب‌های پیشنهادی همراه با کدهای «HEX» و «RGB» دریافت می‌کند. این قابلیت برای طراحی هویت برند و ایجاد هماهنگی رنگی کاربرد دارد.

جمع‌بندی

بررسی ابزارهای ارائه شده در این نوشتار کوتاه، نشان می‌دهد که هوش مصنوعی در حال تغییر ساختار فرایند طراحی از تولید دستی و مرحله‌ای به چرخه‌ای تعاملی، سریع و تاحدی خودکار است. سه روند اصلی شامل ادغام تولید هوشمند با همکاری تیمی، کاهش فاصله طراحی و برنامه‌نویسی و توسعه سامانه‌های سازگار با هویت برند، جهت‌گیری آینده این صنعت را مشخص می‌کنند.

بااین‌حال، با توجه داشت که هیچ ابزار واحدی پاسخگوی تمامی نیازهای حرفه‌ای نیست و کارشناسان استفاده ترکیبی از دو یا سه ابزار مکمل را پیشنهاد می‌کنند. برای نمونه می‌توان تولید تصویر را به «Midjourney»، صفحه‌آرایی را به «Canva» و طراحی محصول دیجیتال را به «Figma» سپرد. بنابراین معیار اصلی انتخاب باید تناسب قابلیت‌ها با فرایند واقعی تولید، کیفیت خروجی، هزینه عملیاتی و شرایط بهره‌برداری تجاری باشد. در چنین ساختاری، نقش طراح از اجرای صرف عملیات گرافیکی به هدایت خلاقیت، ارزیابی خروجی و مدیریت یکپارچه ابزارهای هوشمند گسترش می‌یابد.