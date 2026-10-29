حضور مستمر مردم در صحنه محاسبات دشمن را برهم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شیرازی چهارشنبه شب در یادواره شهدای جنگ دوم و سوم تحمیلی فرماندهی انتظامی شهرستان آمل که با محوریت شهدای حمله تروریستی سیستان و بلوچستان و شهید نظام دست‌گشاده برگزار شد، با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه اظهار کرد: ملت ایران پس از شهادت امام شهید خود، با صلابت، اقتدار و شجاعت در میدان حاضر شدند و با تداوم حضور خود نشان دادند که بر عهدشان با ولایت، دین، آرمان‌های انقلاب و کشور پایبند هستند.

وی با اشاره به استمرار حضور مردم در تجمعات شبانه افزود: ملت ایران ۲۴۲ شب است که پای عهد خود ایستاده‌اند تا به جهانیان نشان دهند که از اعتقادات دینی، ولایت، آرمان‌های انقلاب اسلامی و کشور خود دست نخواهند کشید.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، حضور مردم در تجمعات شبانه را نشانه‌ای از تجدید بیعت با حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دانست و تصریح کرد: این ملت تا پای جان بر آرمان‌های خود ایستاده است و دشمنان باید بدانند که مردم ایران برای اجرای تدابیر امامان خود اراده‌ای جدی دارند و در این مسیر از مواضع خود عقب‌نشینی نمی‌کنند.

ایستادگی مردم آمل در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب

حجت‌الاسلام شیرازی در ادامه سخنان خود با اشاره به سابقه انقلابی و ایثارگری مردم آمل اظهار کرد: مردم این شهرستان در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی، وفاداری خود را به آرمان‌های امام خمینی (ره) نشان داده‌اند و در مسیر دفاع از انقلاب و کشور، همواره حضوری مؤثر داشته‌اند.

وی با یادآوری نقش رزمندگان مازندران در دوران مقابله با گروه تروریستی داعش گفت: مردان این استان با شجاعت و روحیه ایثارگری در جبهه سوریه حضور یافتند و حماسه‌های بزرگی آفریدند؛ به‌گونه‌ای که نام شهدای مازندران در منطقه خان‌طومان برای همیشه در تاریخ مقاومت ماندگار شده است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا همچنین با اشاره به حضور مردم مازندران در جنگ دوم و سوم تحمیلی خاطرنشان کرد: حضور پرشور مردم در شهرهای مختلف استان، همچون دیگر مناطق ایران اسلامی، نشان می‌دهد که دشمن هنوز شناخت درستی از ماهیت، باورها و روحیه ملت ایران ندارد.

حجت‌الاسلام شیرازی ادامه داد: مردم ایران به ارزش‌ها و آرمان‌های خود پایبند هستند و تا زمانی که به هدف خود در انتقام خون امام شهیدشان نرسند، از مواضع خود دست نخواهند کشید. مردم صحنه خیابان را ترک نمی‌کنند و نیروهای مسلح نیز میدان دفاع از کشور را رها نخواهند کرد.

ملت ایران از تهدیدهای دشمن هراسی ندارد

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران از دشمنان خود واهمه‌ای ندارد، اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد با شهادت امام جامعه اسلامی، مردم دچار عقب‌نشینی می‌شوند و از انقلاب و ارزش‌های خود فاصله می‌گیرند، اما حضور مردم در روزهای آغازین جنگ، این محاسبات را برهم زد.

این مقام انتظامی افزود: حضور مردم در صحنه، جلوه‌ای از قدرت، صلابت، شجاعت و ولایت‌پذیری ملت ایران را به نمایش گذاشت و نشان داد که فشارها و تهدیدهای دشمن نمی‌تواند اراده مردم را در دفاع از باورها و آرمان‌هایشان تضعیف کند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به نقش فرهنگ عاشورا در شکل‌گیری روحیه مقاومت در جامعه بیان کرد: ملت ایران پرورش‌یافتگان مکتب عاشورا هستند و آموزه‌های این مکتب، روحیه ایستادگی در برابر ظلم و دشمنی را در آنان تقویت کرده است.

وی با یادآوری سخنان شهید حاج قاسم سلیمانی درباره ملت امام حسین (ع) گفت: ملت ایران، ملت امام حسین (ع) است؛ ملتی که از دشمن نمی‌ترسد و در برابر تهدیدها تسلیم نخواهد شد. این روحیه برگرفته از باورهای دینی و اعتقادی مردم است و در بزنگاه‌های تاریخی خود را نشان داده است.

نیروهای مسلح تا پای جان از کشور دفاع می‌کنند

حجت‌الاسلام شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح برای دفاع از ایران اسلامی اظهار کرد: ما سربازان امام شهید و امام حاضر خود هستیم و با شهدایمان پیمان می‌بندیم که تا آخرین قطره خون پای انقلاب و کشورمان بایستیم و در برابر دشمنان این سرزمین عقب‌نشینی نکنیم.

وی با بیان اینکه دفاع از کشور و صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی مسئولیتی مستمر برای نیروهای مسلح است، بر عزم و اراده این نیروها برای ایستادگی در برابر تهدیدهای دشمن تأکید کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان این یادواره، از خانواده‌های معظم شهدا، علما، مسئولان و نیروهای نظامی و انتظامی حاضر در مراسم قدردانی کرد و گفت: از طرف نیروهای مسلح، پای ملت ایران را می‌بوسم و به این بوسه افتخار می‌کنم.