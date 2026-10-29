رصد ۱۰ کالای پرنوسان و توسعه روستا بازارها در کهگیلویه و بویراحمد

احسان عسکری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نظارت بر بازار و بازرسی از واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت کسبه و شهروندان و بدون ایجاد التهاب در فضای اقتصادی جامعه انجام شود.

وی افزود: مدیریت بازار نیازمند نظارت هوشمندانه، شناسایی مشکلات زنجیره توزیع و رسیدگی به تخلفات احتمالی است و در صورت اثبات تخلف، برخورد قانونی با متخلفان انجام خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نوسانات قیمت کالاها گفت: علاوه بر اقلام اساسی، ۱۰ قلم کالا که بیشترین نوسان قیمت و ظرفیت ایجاد التهاب در بازار را دارند، به‌صورت ویژه رصد می‌شوند.

عسکری بیان کرد: تغییر قیمت یک کالا می‌تواند بر قیمت سایر اقلام نیز اثر بگذارد؛ ازاین‌رو، شناسایی عوامل نوسان قیمت و نظارت بر روند عرضه و توزیع کالاها در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار دارد.

وی همچنین بر ساماندهی توزیع آرد روستایی و عشایری تأکید کرد و افزود: اداره کل غله و دستگاه‌های مرتبط باید با هماهنگی یکدیگر، ثبت‌نام افراد مشمول در سامانه و توزیع آرد را به‌دقت مدیریت کنند تا هیچ‌یک از افراد واجد شرایط از دریافت سهمیه خود محروم نشوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به موضوع قیمت نان‌های حجیم و فانتزی اشاره کرد و گفت: تغییرات قیمت این محصولات باید با هماهنگی فرمانداران و دستگاه‌های ذی‌ربط مدیریت و به‌موقع اطلاع‌رسانی شود.

عسکری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش نظارت بر بازار شهرستان‌ها اظهار کرد: برای تقویت بازرسی‌ها، از ظرفیت نیروهای موجود استفاده شده و در شهرستان‌هایی که با کمبود بازرس مواجه هستند، نیروهای کمکی از مرکز استان اعزام می‌شوند.

وی هدف از این اقدامات را کاهش تخلفات قیمتی، بهبود نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش فشار اقتصادی بر اقشار کم‌برخوردار عنوان کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی روستا بازارهای جدید در سطح استان خبر داد و گفت: توسعه این بازارها با هدف تسهیل دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز و عرضه محصولات با قیمت مناسب دنبال می‌شود.

عسکری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تولید گوشت مرغ در استان اشاره کرد و افزود: میزان جوجه‌ریزی و تولید مرغ به‌صورت روزانه از سوی معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی رصد می‌شود تا نیاز بازار استان تأمین شود.

وی اضافه کرد: در صورت تولید مازاد بر نیاز استان، امکان ارسال و صادرات گوشت مرغ به استان‌های همجوار نیز فراهم خواهد شد.