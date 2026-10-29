به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد فعالیت سامانه بارشی در نیمه شمالی و ارتفاعات استان سمنان طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت و بارش‌های پراکنده، وزش باد و کاهش دما از پدیده‌های جوی پیش‌بینی‌شده برای این مناطق است.

بارش‌هایی از بامداد پنجشنبه در ارتفاعات شمالی استان سمنان آغاز شده و هم‌زمان، کاهش دمای هوا موجب سردتر شدن شرایط جوی در نیمه شمالی و شرقی استان شده است.

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، فعالیت این سامانه در روزهای پایانی هفته با افزایش ابر و بارش‌های پراکنده در مناطق شمالی و ارتفاعات استان همراه خواهد بود. بیشترین احتمال بارش نیز مربوط به نیمه شمالی، شمال شرق و مناطق مرتفع و ییلاقی استان سمنان است.

اداره کل هواشناسی استان سمنان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که طی سه روز آینده، افزایش ابر و بارش‌های پراکنده در مناطق شمالی و ارتفاعات استان پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، روزهای پنجشنبه و جمعه احتمال تشدید بارش‌های پراکنده در ارتفاعات شمالی و وقوع مه‌گرفتگی در مناطق کوهستانی وجود دارد. همچنین در این مدت، تغییرات محسوسی در دمای هوا پیش‌بینی نمی‌شود.

از دیگر پدیده‌های جوی مورد انتظار در روزهای پایانی هفته، مه‌آلودگی و کاهش دید افقی در جاده‌های مرتفع و شمالی استان سمنان، به‌ویژه در ساعات بامداد است؛ شرایطی که می‌تواند تردد در این محورها را با دشواری همراه کند.

با توجه به احتمال کاهش دید افقی در مسیرهای کوهستانی، به رانندگان توصیه می‌شود ضمن رعایت احتیاط و توجه به شرایط جوی، پیش از سفر از وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.