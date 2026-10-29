جعفر رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان ساختمان اظهار کرد: این آزمون در روزهای پنجشنبه و جمعه هفتم و هشتم آبان‌ماه همزمان با سراسر کشور در هفت رشته مهندسی، شش رشته کاردانی و برای معماران تجربی و کارشناسان ماده ۲۷ برگزار می‌شود.

وی با اشاره به شرایط دریافت پروانه اشتغال افزود: قبولی در این آزمون از شرایط لازم برای دریافت پروانه اشتغال به کار محسوب می‌شود و متقاضیان در صورت کسب نمره قبولی و احراز سایر شرایط قانونی نظام مهندسی و کنترل ساختمان، می‌توانند پروانه اشتغال دریافت کنند.

این مسئول با اشاره به اهداف برگزاری این آزمون تصریح کرد: بهره‌مندی از دانش فنی و فناوری‌های نوین در ساخت واحدهای مسکونی باکیفیت، بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی و ارتقای سطح مهارت مهندسان از جمله اهداف اصلی این آزمون به شمار می‌رود تا ساخت‌وساز در کشور با استانداردهای بهتری انجام شود.

رفیعی با تاکید بر اهمیت ارتقای کیفیت ساخت‌وساز خاطرنشان کرد: برگزاری این آزمون فرصتی برای سنجش توان علمی و مهارتی متقاضیان فراهم می‌کند تا افرادی که وارد عرصه ساخت‌وساز می‌شوند، از دانش کافی و استانداردهای لازم برخوردار باشند و زمینه ایمنی و پایداری ساختمان‌ها بیش از پیش تضمین گردد.

وی در پایان گفت: از تمامی متقاضیان انتظار داریم با آمادگی کامل در این آزمون شرکت کنند و از فرصت پیش‌رو برای ارتقای دانش فنی خود بهره‌مند شوند تا در آینده شاهد ساخت‌وسازهای باکیفیت و ایمن در سطح استان باشیم.