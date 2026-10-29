  1. استانها
  2. اصفهان
۷ آبان ۱۴۰۵، ۸:۴۵

ابطحی:تاب‌آوری تحمل منفعلانه نیست؛لزوم راه‌اندازی اورژانس اجتماعی نطنز

ابطحی:تاب‌آوری تحمل منفعلانه نیست؛لزوم راه‌اندازی اورژانس اجتماعی نطنز

اصفهان-مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان با تأکید بر اینکه تاب‌آوری به معنای تحمل منفعلانه مشکلات نیست، بر ضرورت کنشگری فعال دستگاه‌ها در بحران‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه جلسه شورای اجتماعی شهرستان نطنز با محوریت «تاب‌آوری اجتماعی» و با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان، امام جمعه بادرود و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در محل فرمانداری برگزار شد. در این نشست، راهکارهای تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای آمادگی عمومی در مواجهه با شرایط خاص و توسعه زیرساخت‌های حمایتی منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تاب‌آوری کنشگری فعال در برابر رویکرد سوختن و ساختن است

لیلاسادات ابطحی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان، در این جلسه با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به مفهوم تاب‌آوری اظهار داشت: رویکرد منفعلانه و سوختن و ساختن در مواجهه با مشکلات، به فرسودگی افراد و جامعه منجر می‌شود؛ ازاین‌رو دستگاه‌های اجرایی مکلفند با برنامه‌ریزی پیشگیرانه، اقدامات هدفمند و حمایت از گروه‌های در معرض آسیب، زمینه ترمیم اجتماعی و تقویت توان جامعه را فراهم کنند تا از انباشته شدن مسائل جلوگیری شود.

وی ضمن اشاره به ظرفیت همبستگی اجتماعی در شرایط بحرانی افزود: بحران‌ها علی‌رغم تمامی دشواری‌ها، بستر مناسبی برای تقویت همدلی، انسجام و گذشت اجتماعی فراهم می‌کنند که باید از این ظرفیت جهت ترمیم روابط اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای آمادگی جامعه بهره گرفت.

ابطحی خاطرنشان کرد: ترمیم اجتماعی نیازمند کنشگری فعال، شناسایی به‌موقع مسائل و حمایت هدفمند از اقشاری است که در شرایط دشوار آسیب‌پذیری بیشتری دارند. وی در پایان بر اهمیت هم‌افزایی شبکه بهداشت و درمان با سایر نهادهای مرتبط در راستای اجرای برنامه‌های جامع سلامت روان و کاهش اضطراب عمومی در شرایط بحرانی تأکید کرد.

ابطحی:تاب‌آوری تحمل منفعلانه نیست؛لزوم راه‌اندازی اورژانس اجتماعی نطنز

لزوم روایت واقعیت‌ها و پاسخ‌گویی شفاف در شرایط حساس

در ادامه این نشست، محمد کیهانی، فرماندار نطنز، نیز با اشاره به ضرورت هماهنگی بین‌بخشی، اطلاع‌رسانی صحیح و پاسخ‌گویی به دغدغه‌های مردم، این مولفه‌ها را از الزامات اساسی حفظ آرامش عمومی و انسجام اجتماعی برشمرد و خاطرنشان کرد: عملکرد هماهنگ دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خدماتی در کنار رسانه‌ها، سپر دفاعی محکمی در برابر جنگ روانی و انتشار اخبار کذب است.

فرماندار نطنز با اشاره به برخی نگرانی‌های موجود در شهرستان، به‌ویژه دغدغه‌های مرتبط با شرایط حساس و وجود تأسیسات هسته‌ای در منطقه، اظهار داشت: در شرایط حساس نمی‌توان وضعیت را کاملاً عادی جلوه داد؛ بلکه باید ضمن حفظ امید و تقویت روحیه عمومی، با شناخت واقعیت‌ها و پاسخ‌گویی شفاف و بهنگام، زمینه کاهش نگرانی‌های شهروندان را فراهم کرد. مردم باید احساس کنند که مسئولان در کنار آن‌ها و آگاه به مسائل هستند.

وی با تأکید بر اهمیت آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها و دانش‌آموزان افزود: ارائه توضیحات روشن، اجرای برنامه‌های آموزشی هدفمند و برگزاری مانورهای متناسب با شرایط گوناگون، نقش مؤثری در ارتقای آمادگی عمومی، تقویت احساس امنیت پایدار و کاهش اضطراب‌های اجتماعی دارد که آموزش و پرورش و نهادهای آموزشی باید در این زمینه پیشگام باشند.

تقویت تاب‌آوری و مطالبه راه‌اندازی اورژانس اجتماعی

کیهانی تصریح کرد: تاب‌آوری اجتماعی به معنای توانایی جامعه برای حفظ انسجام، همبستگی و مدیریت بهینه شرایط دشوار است. در این مسیر، هر دستگاه و نهادی باید نقش و ماموریت خود را به‌روشنی ایفا کند تا با اطلاع‌رسانی دقیق و روایت اول، از گسترش شایعات و التهاب‌آفرینی در فضای مجازی جلوگیری شود.

فرماندار نطنز همچنین با اشاره به ضرورت توسعه خدمات حمایتی و اورژانسی در شهرستان، پیگیری راه‌اندازی اورژانس اجتماعی با تکیه بر ظرفیت خیرین نیک‌اندیش و حمایت‌های دولتی را از مطالبات مهم و بر زمین‌مانده برشمرد. وی خواستار تقویت زیرساخت‌های حمایتی، تامین اعتبارات لازم و جذب نیروی مددکار اجتماعی متخصص جهت ارائه خدمات تخصصی به اقشار آسیب‌پذیر و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سطح شهرستان شد.

کد مطلب 6993291

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها