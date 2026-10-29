به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه جلسه شورای اجتماعی شهرستان نطنز با محوریت «تاب‌آوری اجتماعی» و با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان، امام جمعه بادرود و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در محل فرمانداری برگزار شد. در این نشست، راهکارهای تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای آمادگی عمومی در مواجهه با شرایط خاص و توسعه زیرساخت‌های حمایتی منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تاب‌آوری کنشگری فعال در برابر رویکرد سوختن و ساختن است

لیلاسادات ابطحی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان، در این جلسه با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به مفهوم تاب‌آوری اظهار داشت: رویکرد منفعلانه و سوختن و ساختن در مواجهه با مشکلات، به فرسودگی افراد و جامعه منجر می‌شود؛ ازاین‌رو دستگاه‌های اجرایی مکلفند با برنامه‌ریزی پیشگیرانه، اقدامات هدفمند و حمایت از گروه‌های در معرض آسیب، زمینه ترمیم اجتماعی و تقویت توان جامعه را فراهم کنند تا از انباشته شدن مسائل جلوگیری شود.

وی ضمن اشاره به ظرفیت همبستگی اجتماعی در شرایط بحرانی افزود: بحران‌ها علی‌رغم تمامی دشواری‌ها، بستر مناسبی برای تقویت همدلی، انسجام و گذشت اجتماعی فراهم می‌کنند که باید از این ظرفیت جهت ترمیم روابط اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای آمادگی جامعه بهره گرفت.

ابطحی خاطرنشان کرد: ترمیم اجتماعی نیازمند کنشگری فعال، شناسایی به‌موقع مسائل و حمایت هدفمند از اقشاری است که در شرایط دشوار آسیب‌پذیری بیشتری دارند. وی در پایان بر اهمیت هم‌افزایی شبکه بهداشت و درمان با سایر نهادهای مرتبط در راستای اجرای برنامه‌های جامع سلامت روان و کاهش اضطراب عمومی در شرایط بحرانی تأکید کرد.

لزوم روایت واقعیت‌ها و پاسخ‌گویی شفاف در شرایط حساس

در ادامه این نشست، محمد کیهانی، فرماندار نطنز، نیز با اشاره به ضرورت هماهنگی بین‌بخشی، اطلاع‌رسانی صحیح و پاسخ‌گویی به دغدغه‌های مردم، این مولفه‌ها را از الزامات اساسی حفظ آرامش عمومی و انسجام اجتماعی برشمرد و خاطرنشان کرد: عملکرد هماهنگ دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خدماتی در کنار رسانه‌ها، سپر دفاعی محکمی در برابر جنگ روانی و انتشار اخبار کذب است.

فرماندار نطنز با اشاره به برخی نگرانی‌های موجود در شهرستان، به‌ویژه دغدغه‌های مرتبط با شرایط حساس و وجود تأسیسات هسته‌ای در منطقه، اظهار داشت: در شرایط حساس نمی‌توان وضعیت را کاملاً عادی جلوه داد؛ بلکه باید ضمن حفظ امید و تقویت روحیه عمومی، با شناخت واقعیت‌ها و پاسخ‌گویی شفاف و بهنگام، زمینه کاهش نگرانی‌های شهروندان را فراهم کرد. مردم باید احساس کنند که مسئولان در کنار آن‌ها و آگاه به مسائل هستند.

وی با تأکید بر اهمیت آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها و دانش‌آموزان افزود: ارائه توضیحات روشن، اجرای برنامه‌های آموزشی هدفمند و برگزاری مانورهای متناسب با شرایط گوناگون، نقش مؤثری در ارتقای آمادگی عمومی، تقویت احساس امنیت پایدار و کاهش اضطراب‌های اجتماعی دارد که آموزش و پرورش و نهادهای آموزشی باید در این زمینه پیشگام باشند.

تقویت تاب‌آوری و مطالبه راه‌اندازی اورژانس اجتماعی

کیهانی تصریح کرد: تاب‌آوری اجتماعی به معنای توانایی جامعه برای حفظ انسجام، همبستگی و مدیریت بهینه شرایط دشوار است. در این مسیر، هر دستگاه و نهادی باید نقش و ماموریت خود را به‌روشنی ایفا کند تا با اطلاع‌رسانی دقیق و روایت اول، از گسترش شایعات و التهاب‌آفرینی در فضای مجازی جلوگیری شود.

فرماندار نطنز همچنین با اشاره به ضرورت توسعه خدمات حمایتی و اورژانسی در شهرستان، پیگیری راه‌اندازی اورژانس اجتماعی با تکیه بر ظرفیت خیرین نیک‌اندیش و حمایت‌های دولتی را از مطالبات مهم و بر زمین‌مانده برشمرد. وی خواستار تقویت زیرساخت‌های حمایتی، تامین اعتبارات لازم و جذب نیروی مددکار اجتماعی متخصص جهت ارائه خدمات تخصصی به اقشار آسیب‌پذیر و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سطح شهرستان شد.