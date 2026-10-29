پدافند غیرعامل سپری برای صیانت از مردم در برابر جنگ ترکیبی دشمن است

سیدمحمدعلی کاکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مفهوم این حوزه اظهار کرد: پدافند غیرعامل مجموعه‌ای از اقدامات غیرمسلحانه محسوب می‌شود که رعایت آن‌ها به صیانت از دارایی‌ها و در رأس همه، حفظ جان و سلامت جمعیت به عنوان ارزشمندترین سرمایه کشور منجر می‌گردد.

وی با اشاره به تفاوت پدافند عامل و غیرعامل افزود: در کنار پدافند عامل که شامل اقدامات نظامی و مسلحانه است، پدافند غیرعامل به مانند یک سپر دفاعی عمل می‌کند تا در برابر تهدیدات احتمالی، آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و جامعه را به حداقل برساند؛ چراکه دشمنان امروز از جنگ ترکیبی شامل تهدیدات سایبری، زیستی، اقتصادی و نظامی علیه کشور استفاده می‌کنند.

این مسئول با اشاره به شدت حملات سایبری تصریح کرد: در جنگ‌های اخیر، سخت‌ترین و پیچیده‌ترین حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی و اقتصاد کشور صورت گرفت که خوشبختانه با هوشیاری و درایت افسران سایبری و نهادهای امنیتی، تمامی این توطئه‌ها خنثی و بی‌اثر شد تا دشمن در رسیدن به اهداف خود ناکام بماند.

کاکی با تاکید بر اهمیت آمادگی پیش از بحران اظهار کرد: در زمان صلح، هر چقدر تلاش و هزینه بیشتری برای آموزش و اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد، در زمان جنگ خون کمتری ریخته می‌شود؛ لذا آموزش اصول پدافند غیرعامل باید از مهدکودک و دبستان آغاز شود تا این فرهنگ از ابتدا در نسل جدید نهادینه گردد.

وی با اشاره به ساختار این سازمان خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح فعالیت می‌کند و دستورالعمل‌های آن با تایید مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود تا با تکیه بر صیانت از مردم و تداوم خدمات‌رسانی، امنیت پایدار در کشور حفظ شود و جامعه در برابر هرگونه تهدیدی مصون بماند.