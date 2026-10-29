روایت یک خواننده در آستانه برگزاری کنسرتش؛ داشتن صدای خوب کافی نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کیان خواننده موسیقی پاپ که قرار است طی روزهای پیش رو در تازه ترین کنسرت ارکستر«نوای آفتاب» به رهبری ارکستر امین سالمی حضور پیدا کند با اشاره به شرایط این سال های اخیر موسیقی در حوزه های مختلف تولید اظهار کرد: دیگر معتقدم داشتن صدای خوب به‌تنهایی برای موفقیت در بازار موسیقی کافی نیست و هنرمندان تازه‌کار برای دیده شدن و رسیدن به اجرای زنده، علاوه بر توانایی هنری، به حمایت مالی و فرصت‌های منصفانه نیاز دارند.

وی ضمن تشریح مسیر فعالیت خود و تجربه پیش‌رو با ارکستر نوای آفتاب، از معیارهایش در انتخاب آثار، تفاوت میان دیده شدن و ماندگاری در موسیقی، دشواری‌های اقتصادی فعالیت حرفه‌ای و ضرورت فراهم شدن فرصت‌های بیشتر برای استعدادهای تازه سخن گفت و افزود: من از کودکی آواز می‌خواندم، اما در دوران دبیرستان تصمیم گرفتم خواندن را جدی‌تر دنبال کنم، آثارم را ضبط کنم و به شکل حرفه‌ای وارد این مسیر شوم. مدتی به دلیل برخی مسائل از این فضا فاصله گرفتم و به کار دیگری مشغول شدم، اما حدود سه سال پیش و با تشویق یکی از دوستانم دوباره به موسیقی برگشتم. پس از بازگشت، با ترانه‌سرایانی که در بازار موسیقی شناخته‌شده بودند ارتباط گرفتم و همکاری‌هایم را آغاز کردم. حدود ۱۲ تا ۱۳ قطعه آماده و تنظیم کردم و پنج یا شش اثر را نیز منتشر کردم، اما انتشار ادامه کارها با شرایط جنگی هم‌زمان شد و مدتی برای پخش آثارم منتظر ماندم. اکنون با فراهم شدن زمینه اجرای کنسرت، فعالیت‌هایم را به‌تدریج ادامه می‌دهم.

وی با اشاره به دشواری های حضور در بازار حرفه ای موسیقی توضیح داد: وقتی از موسیقی صحبت می‌کنیم، باید میان هنر و صنعت موسیقی تفاوت قائل شویم. در بخش هنری، خواننده باید روی صداسازی، پرورش صدا و توانایی‌های خود کار کند؛ اما ورود به بازار موسیقی، علاوه بر این مهارت‌ها، به ارتباط با عوامل حرفه‌ای و تأمین هزینه‌های تولید و انتشار نیاز دارد. در این چارچوب خرید شعر، ساخت ملودی، تنظیم، تبلیغات و انتشار آثار در فضای مجازی هزینه‌های زیادی دارد. اگر هنرمند از پشتوانه مالی یا حامی برخوردار نباشد، باید با سرعتی کمتر و به‌صورت تدریجی پیش برود. حتی اگر سرمایه زیادی در اختیار داشته باشید، باز هم باید مسیر را درست طی کنید و برای تولید اثر باکیفیت تلاش کنید.

این خواننده درباره همکاری خود با امین سالمی درتازه ترین کنسرت ارکستر «نوای آفتاب» گفت: من کنسرت را اتفاقی می‌دانم که در ادامه یک مسیر شکل می‌گیرد. وقتی انتخاب شعر، همکاری با تنظیم‌کننده و تولید آثار به‌صورت اصولی پیش برود، هنرمند به‌تدریج در مسیر حرفه‌ای قرار می‌گیرد. البته همه کسانی که وارد موسیقی می‌شوند الزاماً به اجرای کنسرت نمی‌رسند و این موضوع به عوامل متعددی بستگی دارد. حدود یک سال تا یک سال و چند ماه است که آقای سالمی را می‌شناسم. پیش از پیشنهاد ایشان، گفتگویی درباره برگزاری کنسرت نداشتیم و این فرصت به‌صورت غیرمنتظره برایم فراهم شد. از اعتمادی که به من کردند بسیار سپاسگزارم و تلاش می‌کنم از این فرصت به بهترین شکل استفاده کنم. به هرحال اجرای زنده در برابر مخاطبانی که برای شنیدن موسیقی آمده‌اند، برای یک هنرمند تجربه‌ای لذت‌بخش است. مهم است که بتوانم در آن شب، اثری ارائه کنم که مردم از شنیدن آن لذت ببرند و با حال خوبی سالن را ترک کنند. .

کیان ادامه داد:من تاکنون تجربه اجرای ارکسترال روی صحنه را نداشته‌ام و بیشتر آثار را در فضای استودیویی شنیده‌ام. به همین دلیل، این اجرا برایم تجربه‌ای تازه و ارزشمند است. اینکه ۲۰ یا ۳۰ نوازنده در کنار هم و به‌صورت زنده یک اثر را اجرا کنند، فضای ویژه‌ای ایجاد می‌کند و می‌تواند هویت هنری متفاوتی به اجرای من بدهد. این را هم بگویم که در انتخاب قطعات، دستم باز بوده و بخشی از آثار را خودم انتخاب کرده‌ام و بخشی دیگر نیز با همراهی آقای سالمی در نظر گرفته شده است. ولی در هر صورت تلاش می‌کنیم قطعاتی که پیش‌تر در استودیو ضبط شده‌اند، به شکلی برای ارکستر تنظیم شوند که اجرای زنده آنها تا حد امکان مستقل از ابزارهای الکترونیک باشد

وی در پایان با اشاره به اهدافی که در حوزه خوانندگی طی کنسرت پیش روی ارکستر«نوای آفتاب» دنبال می کند، تصریح کرد: برای من مهم است که مخاطب بتواند در مدت شنیدن یک قطعه، با موسیقی و کلام ارتباط برقرار کند و حالش بهتر شود. آقای سالمی نیز بر این نکته تأکید دارند که هدف چنین اجرایی فقط مسائل مالی نیست، بلکه می‌خواهیم شبی خوب برای مردم رقم بزنیم و امیدوارم اجرای پیش‌رو تجربه موفقی باشد و مخاطبان با سبک و آثارم ارتباط برقرار کنند. ادامه مسیر و برنامه‌ریزی برای اجراهای بعدی نیز به بازخورد مردم بستگی دارد. اگر این ارتباط شکل بگیرد، می‌توانیم در ادامه با همکاری گروه و در قالب اجراهای مناسب، فعالیت را گسترش دهیم.