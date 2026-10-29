فعالیت سامانه بارشی در چهارمحال و بختیاری تا اوایل هفته آینده

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی از امشب در سطح استان آغاز می‌شود و تا اوایل هفته آینده به تناوب ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در مدت فعالیت این سامانه، افزایش ابر در برخی ساعات، رگبار باران و در بعضی مناطق رعد و برق پیش‌بینی می‌شود. همچنین وزش باد به نسبت شدید تا شدید موقتی، کاهش دما و احتمال بارش برف در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به اینکه فعالیت سامانه بارشی در نیمه شمالی و غربی استان نمود بیشتری خواهد داشت، نسبت به احتمال آب‌گرفتگی معابر در مناطق مستعد هشدار داد و بر لزوم توجه به شرایط جوی طی روزهای آینده تأکید کرد.

نوروزی عنوان کرد: با توجه به احتمال تشدید بارش‌ها در برخی ساعات، شهروندان و مسافران باید در ترددهای جاده‌ای احتیاط لازم را داشته باشند و از توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد آب‌گرفتگی خودداری کنند. همچنین رانندگان هنگام عبور از محورهای کوهستانی و ارتفاعات، احتمال لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید ناشی از بارش و وزش باد را در نظر بگیرند.

وی اذعان داشت: کاهش دما و احتمال بارش برف در ارتفاعات نیز می‌تواند شرایط جوی متفاوتی را در مناطق سردسیر استان ایجاد کند؛ ازاین‌رو، رعایت توصیه‌های هواشناسی و پیگیری اطلاعیه‌های رسمی برای مدیریت ترددها و کاهش مخاطرات احتمالی ضروری است.

