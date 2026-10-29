به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان صبح پنجشنبه در دیدار با اسکندر قاسمی مسئول منطقه ۴ ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور، با تأکید بر ضرورت گسترش فعالیت‌های فرهنگی در کنار بازسازی اماکن مقدس، گفت: توسعه عتبات نباید تنها به توسعه فیزیکی محدود شود، بلکه توسعه فکری، معرفتی، اخلاقی و معنوی نیز باید در کانون توجه قرار گیرد.

وی خدمت به آستان اهل‌بیت(ع) را فرصتی ارزشمند و امانتی بزرگ دانست و ادامه داد: مسئولیت خدمت به اهل‌بیت(ع) یک امانت است و باید از این فرصت برای گسترش معارف و فرهنگ اهل‌بیت(ع) در جامعه بهره گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به جایگاه قرآن و اهل‌بیت(ع) در هدایت جامعه افزود: تمسک به قرآن و عترت، مسیر سعادت انسان را هموار می‌کند و در شرایطی که جامعه با اضطراب‌ها و چالش‌های مختلف روبه‌رو است، معارف اهل‌بیت(ع) می‌تواند زمینه‌ساز آرامش، رشد علمی و تعالی معنوی باشد.

حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه بازسازی عتبات باید فراتر از ساخت‌وساز و توسعه کالبدی دنبال شود، تصریح کرد: همان‌گونه که برای بازسازی حرم‌ها تلاش می‌شود، باید برای بازسازی فکر و توسعه معرفت مردم نیز برنامه داشت؛ چراکه توسعه واقعی، رشد نگاه و جهان‌بینی انسان‌ها را نیز در بر می‌گیرد.

تقویت زیست ولایی با ترویج معارف اهل‌بیت(ع)

وی ترویج فرهنگ ولایت را از ضرورت‌های فرهنگی جامعه دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های فرهنگی، گسترش معرفت مردم نسبت به اهل‌بیت(ع) است؛ زیرا شناخت، زمینه محبت و محبت، زمینه تبعیت و اطاعت را فراهم می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به فعالیت مراکز معارف اسلام ناب در استان بیان کرد: تاکنون ۶۰ مرکز در فارس در این زمینه راه‌اندازی شده است که برنامه‌های آموزشی آن‌ها در پنج محور توحیدی، تمدنی، ولایی، معنوی و انقلابی دنبال می‌شود.

حجت الاسلام ولدان ادامه داد: در این چارچوب، تبیین مفهوم ولایت و نقش آن در مناسبات فردی و اجتماعی اهمیت دارد. تقویت زیست ولایی باید از خانواده و روابط اجتماعی آغاز شود و در سطوح مختلف جامعه، زمینه پیوند بیشتر مردم با ارزش‌های دینی و آرمان‌های الهی را فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تبیین معارف دینی و انقلابی اظهار کرد: روشنگری و مقاومت در جبهه حق، دو محور مهم در سیره اهل‌بیت(ع) است که باید در برنامه‌های فرهنگی و تربیتی مورد توجه قرار گیرد.

پیشنهاد ایجاد شبکه فرهنگی مشترک میان استان‌های منطقه ۴

حجت‌الاسلام ولدان با تأکید بر ظرفیت همکاری میان اداره‌کل تبلیغات اسلامی فارس و ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گفت: می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود، شبکه‌ای محتوایی و فرهنگی با محوریت شیراز به‌عنوان یکی از کانون‌های علمی و تمدنی کشور ایجاد کرد و زمینه انتقال تجربه‌ها و تولید محتوای مشترک را میان استان‌های تحت پوشش منطقه ۴ فراهم آورد.

وی پیشنهاد داد نشست مشترکی با حضور مدیران و مسئولان فرهنگی مرتبط برگزار شود تا زمینه هماهنگی بیشتر، طراحی برنامه‌های مشترک و اجرای طرح‌های فرهنگی در سطح چند استان فراهم شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت استادان، سخنرانان و فعالان فرهنگی برای تبیین معارف اهل‌بیت(ع)، معرفی دستاوردهای نظام و تقویت جریان جهاد تبیین تأکید کرد.

بهره‌گیری از ظرفیت موکب‌ها برای گسترش فرهنگ زیارت

حجت الاسلام ولدان با اشاره به ظرفیت موکب‌ها و مناسبت‌های مذهبی برای ارتباط گسترده‌تر با مردم اظهار کرد: فرهنگ زیارت باید متناسب با نیازهای روز جامعه و با توجه به تنوع مخاطبان ترویج شود. در این مسیر، طراحی برنامه‌های هدفمند و الگوسازی فرهنگی می‌تواند به افزایش اثرگذاری فعالیت‌های مرتبط با عتبات کمک کند.

وی افزود: موکب‌های خیابانی و برنامه‌های مردمی در مناسبت‌های مذهبی، علاوه بر خدمت‌رسانی، ظرفیت مناسبی برای تقویت همبستگی اجتماعی، ترویج معارف دینی و پیوند دادن فعالیت‌های مردمی با اهداف فرهنگی دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو در ایام فاطمیه، بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی و شبکه‌های فرهنگی برای تبیین معارف حضرت زهرا(س)، تقویت نقش فرهنگی بانوان و گسترش فعالیت‌های تبیینی تأکید کرد.

حجت الاسلام ولدان در پایان، آمادگی مجموعه تبلیغات اسلامی فارس را برای همکاری با ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در زمینه طراحی و اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی، معرفتی و تبلیغی اعلام کرد.