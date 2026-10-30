بازگشت بنیامین به صحنه؛ موسیقی مسابقه «عقاب» و «شاهین» نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند تولید و ارائه آثار و محصولات موسیقایی و حاشیه‌های ریز و درشت دنیای موسیقی طی سال‌های اخیر تبدیل به «فرصت» و «چالش» مهم و جالب توجهی شد که بسیاری از دست‌اندرکاران و فعالان عرصه موسیقی را بر آن داشت تا فارغ از رسانه‌های رسمی به ارائه و انعکاس فعالیت‌های موسیقایی خود در بسترهای متنوع «فضای مجازی» بپردازند و در این مسیر بسیار مهم و مؤثر بر افکار عمومی جامعه، حضور چشمگیری داشته باشند. حضوری که بعضاً برای آنها دربرگیرنده اتفاقات مبارک و ارزشمندی در جهت معرفی خود و محصولات موسیقایی‌شان شد و در برخی موارد هم باعث دردسرهای زیادی شد که می‌تواند در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی‌اش مورد بررسی و واکاوی بیشتری قرار گیرد.

شرایطی با اهمیت که اکنون نمی‌توان به راحتی از آنچه در این بستر رسانه‌ای روی می‌دهد، بی‌تفاوت گذشت. چارچوبی چالش برانگیز و پر از فراز و نشیب‌های عجیب و غریب که تبدیل به اقیانوس پهناور و بی‌انتهایی شده که هر چه قدر در آن حضور داشته باشیم، بیشتر متوجه ابعاد پیچیده آن می‌شویم. اتفاقی که در دنیای موسیقی فرآیند بسیار پررنگی دارد و تقریباً تمامی فعالان موسیقی را بر آن داشته تا در این راه پر پیچ و خم اما جذاب برای مخاطب، به معرفی و به اصطلاح بیگانه «پرزنت» محصولات و دیدگاه‌های خود بپردازند. مسیری که شاید بیان بسیاری از آنها در قالب رسمی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی کشور جایگاهی نداشته باشد، اما دربرگیرنده ابعادی است که می‌تواند برای طرفداران و دوستداران موسیقی مشتمل بر رویدادهای مکتوب و تصویر جالب توجهی باشد.

اتفاقاً ظهور و بروز چنین شرایطی است که هم موجب رشد و تولید اخبار و نوشتارها و تصویرهای به اصطلاح «زرد» و «غیرقابل انتشار در رسانه‌های رسمی» شده و هم ایجاد کننده فضای رقابتی بین رسانه‌های رسمی و رسانه‌های فعال در فضای مجازی است که این مسائل نیز دربرگیرنده ملاحظات فراوانی است. ملاحظاتی که می‌تواند ویترین حواشی و اظهارنظرهایی باشد که رجوع به آنها با در نظر گرفتن ملاحظات و باید و نبایدهایش امری اجتناب‌ناپذیر است.

یک هفته با فضای مجازی موسیقی عنوان سلسله گزارش‌های هفتگی سرویس هنر خبرگزاری مهر برای مرور متن و حاشیه برخی رویدادهای موسیقایی از پنجره فضای مجازی است که در روزهای پایانی هر هفته با استفاده از مطالب منتشر شده هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی کشورمان در بسترهای مختلف فضای مجازی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

مازیار شاهی؛ موسیقی مسابقه عقاب و شاهین نیست

مازیار شاهی از نوازندگان و هنرمندان فعال عرصه موسیقی کلاسیک ایرانی که طی ماه های گذشته غیر از فعالیت های جاری خود پروژه «آن سوی صدا» را نیز با مخاطبانش به اشتراک گذاشته با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی اش از واکنش برخی افراد در فضای مجازی به شدت انتقاد کرد.

وی در این زمینه عنوان کرد:

«پیشاپیش از اکثریت فرهیخته و بزرگوار که اگرچه مخاطب انتقاد من نیستید، اما این متن را می خونید و پست رو می بینید صمیمانه پوزش می خوام و روی صحبتم با عده ای اندک است که اگرچه در اقلیت اند، اما درهمه جای اینستاگرام مشغول ابراز وجود هستند.

بچه که بودم دهه شصت روی دیوارهای محل می نوشتند: «تیم عقاب حریف می طلبد» کمی آن طرف تر یکی دیگر نوشته بود: «تیم شاهین حریف می طلبد». حالا که سال‌ها گذشته گاهی احساس می کنم همون فرهنگ فقط از روی دیوارهای شهر پاک شده و به فضای مجازی اومده و برخی‌ها صرفا به دلیل داشتن گوشی موبایل و اپلیکیشن اینستاگرام حتی در حوزه والای هنر، خودشون رو متخصص تمام عیار می دونند و مشغول شاخ و شونه کشیدن و فحاشی به هنرمندان هستند. غافل از اینکه تخصصشون صرفا نفرت پراکنی است.

انگار برای اثبات بزرگی یک هنرمند، باید هنرمند دیگه ای رو تحقیر کرد. انگار موسیقی میدان شاخ و شونه کشیدن هست و ارزش یک نفر فقط وقتی بالا می ره که دیگری رو پایین بکشیم و خراب کنیم.

موسیقی مسابقه عقاب و شاهین نیست. قرار نیست برای دوست داشتن یکی دیگر رو بکوبید. باور کنید چنین نگاه کوته بینانه ای به اقیانوس بی انتهای هنر ترحم برانگیزه و اگر برای بالابردن یک نام، ناچارید نام دیگه ای رو پایین بکشید، شاید بهتر باشه به جای هنرمندان، به سطح‌ بینش و عمق دانش خودتون فکر کنید. آن سوی صدا، صدایی فراتر از نگاه عقاب و شاهینه؛ اگر این نگاه فراگیر اذیتتون می کنه پیگیرش نباشید. چون اینجا برای همه جا هست.»

مجید اخشابی؛ چند پیشنهاد علمی برای تعالی انسان در محیط کار!

مجید اخشابی خواننده و نوازنده ای که طی سال های اخیر به واسطه حضور در حوزه های مدیریتی به ویژه عرصه دانشگاهی و همچنین انجام پژوهش های مختلف در حوزه «موسیقی درمانی» مشغول کسب تجربه های جدید است، طی روزهای گذشته بود که با انتشار متنی برگرفته از حضور در یک نشست تخصصی از «ارتقای بهزیستی روانی و اجتماعی کارکنان مجموعه های مختلف دولتی و غیردولتی» سخن گفت.

وی در این باره نوشت:

«سلامت و بهزیستی نیروی کار صرفا به ایمنی و دستمزد محدود نمی شود. بلکه امنیت روانی، معنابخشی به کار و روابط انسانی نیز ارکان کلیدی آن هستند و در نشست تخصصی «هنر و سلامت روان در جامعه کار و تولید» ابعاد مکمل هنر در بهبود فضای زیست سازمانی و روانی کارکنان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

تنظیم و بیان هیجان با بهره گیری از ابزارهای هنری برای پردازش امن تجربه های کاری، معنابخشی و ارزشمندی با محوریت روایت گری زندگی شغلی و بازشناسی اجتماعی تلاش های نیروی کار، تقویت احساس تعلق با خلق مشترک هنری به عنوان بستر هم افزایی و هم دلی تیمی، اصول اخلاقی با محوریت پرهیز از استفاده ابزاری هنر برای توجیه شرایط نامناسب کاری یا نقض حریم خصوصی محورهای این نشست بود. البته که هنر جایگزین حقوق اساسی و خدمات سلامت روان نیست بلکه راهی مکمل برای تعالی انسان در محیط کار است.»

امیر عظیمی؛ پیدا کردن ‌جایی برای رهایی یک روح سرکش

امیر عظیمی خواننده صاحب سبک موسیقی پاپ ایران که طی هفته های گذشته اخبار و مطالبی هم درباره قطع همکاری او با تهیه کننده سابقش در فضای مجازی منتشر شده‌است، طی روزهای گذشته با انتشار مطلبی در صفحه شخصی اش از تازه ترین تجربه موسیقایی اش به نام «نزدیک/ تهران» سخن گفت و نوشت:

«با خودم فکر می کنم آیا جایی برای تمام دیوونگی های من، برای روح سرکش و وحشی ام، برای رهایی و بی پروایی درونم، بین شما وجود داره؟ بخونم، دیوونگی کنم. از چارچوب ها بیرون بزنم و بی پرده از احساسم بگم.

شاید قشنگ ترین پرفورمنس «نزدیک» همین باشه که فاصله ای بین من و شما وجود نداره و می تونم با تمام دیوونگی های درونم بین شما باشم و پرواز کنم. شما بی نظیر و استثنایی هستید، چه افتخاریه که برای شما می خونم و چه خوش شانسم که شما رو دارم. ممنونم که اجازه دادید گوشه ای از دنیای شما رو لمس کنم.»

حامیم؛ قصه یک «فاصله» در جاده کرج - تهران

حامیم از خوانندگانی که طی ماه های اخیر موفقیت های چشمگیری در حوزه جذب مخاطب داشته‌است، طی روزهای گذشته بود که دل نوشته ای را در فضای مجازی با مخاطبانش به اشتراک گذاشت.

وی در این زمینه نوشت:

«درست خاطرم نیست، چه سالی، چه ماهی و چه روزی بود که تو جاده از کرج به سمت تهران، تو حرکت بودم و تو ماشین، موزیکی که هنوز چند روز از نوشتنش نمی گذشت رو، خودم تنها گوش می کردم و فکر می کردم کجاش باید عوض شه، ادامه اش باید چی بشه، همین ملودی براش خوبه یا نه؟ درگیر خیالات و افکارم بودم که دیدم نم بارون می زنه به شیشه ماشین، چند متر جلوتر، یه صخره بود که چندباری کنارش پارک کرده بودم و چند دقیقه ای رو اونجا وقت گذرونده بودم، به خودم گفت بد نیست اونجا وایسم، یه ویدئو خودم از خودم بگیرم، بذارم اینستا، ببینم مردم دوستش دارن یا نه، مثل همیشه ...

همین کارو کردم، گذاشتم و مدتی نگذشته بود که دیدم تو همه رمیکس ها، مخصوصا یکی اش که خیلی معروف شده بود، دِمویی که هنوز حتی کاملش نکرده بودم، داره شنیده می‌شه و همه دوستش دارن. از اون موقع تا الان، احساس می کردم باید یه کار خیلی مهمی براش انجام بدم، تنظیم بهتری، تغییری، چیزی ... ولی می دونی یه وقتایی همه چیز همون جوری که بوده باید باشه، به هر چیزش دست بزنی، حسش خراب می شه، پس «فاصله» به همون شکل و با همون حس و حال قدیمی، تقدیم به شما که این همه به من و این موزیک عشق دادین. دوستدارتونم و دوست دارم شریک خاطراتتون همیشه باشم.»

بنیامین بهادری؛ یا علی گفتیم و عشق آغاز شد

بنیامین بهاری خواننده پرطرفدار موسیقی پاپ که طی سال‌ های اخیر فعالیت چندانی در اجراهای زنده نداشت با انتشار ویدئویی از آغاز فصل جدید کنسرت های خود این بار در سالن محک خبر داد.

وی با نوشتن جمله کوتاه یا علی گفتیم و عشق آغاز شد از برگزاری یک کنسرت در روز چهاردهم آبان در سالن محک خبر داد.

به گفته او بلیت فروشی کنسرت از روز شنبه یازدهم آبان آغاز می شود.