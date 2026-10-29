خبرگزاری مهر - گروه استان ها: ایل‌راه‌ها، شریان‌های حیاتی این کوچ فصلی محسوب می‌شوند؛ مسیرهایی که اگر ایمن و قابل تردد نباشند، جان عشایر و دام‌هایشان را به خطر می‌اندازند و معیشت خانواده‌هایی را که سال‌ها با طبیعت زندگی کرده‌اند، با بحران روبه‌رو می‌سازند.

این راه‌های طولانی، تنها جاده‌های خاکی و کوهستانی نیستند؛ بلکه بستر انتقال سرمایه‌های دامی و محصولات مولد عشایری به بازارهای مصرف به شمار می‌روند تا کوچ‌روان را در دل طبیعتی سخت و گاه بی‌رحم به مقاصد قشلاقی برسانند.

با این حال، عبور از این مسیرها همواره با مخاطرات طبیعی همراه بوده است؛ بارش‌های ناگهانی، سیلاب‌های فصلی و ریزش کوه در گردنه‌های صعب‌العبور، تردد دام و انسان را با تهدید جدی مواجه می‌سازد.

بر این اساس و با توجه به این شرایط دشوار، رسیدگی به وضعیت ایل‌راه‌ها، بهسازی نقاط خطرناک، تامین ایمنی تردد و فراهم کردن امکانات ضروری در طول مسیر، ضرورتی انکارناپذیر به نظر می‌رسد.

بی‌تردید، توجه جدی به این شریان‌های حیاتی و رفع موانع پیش‌روی کوچ‌روان، نیازمند عزم همگانی و نگاهی مسئولانه به این سرمایه‌های زنده طبیعت است تا کوچ پاییزه امسال نیز با ایمنی و آرامش کامل انجام شود و تداوم حیات اقتصادی این قشر مولد تضمین گردد.

ایل‌راه‌های ایلام؛ شریان حیاتی کوچ عشایر در برابر مخاطرات طبیعی

مدیرکل امور عشایر استان ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش حیاتی ایل‌راه‌ها اظهار کرد: این مسیرها تنها جاده‌های خاکی نیستند؛ بلکه شریان اصلی حیات جامعه عشایری محسوب می‌شوند که کوچ‌روان را به مراتع قشلاقی و ییلاقی متصل می‌کنند و دسترسی آنان را به خدمات ضروری، بازار دام و منابع آب و علوفه فراهم می‌سازند.

فرشاد یاسمی با اشاره به مخاطرات طبیعی این مسیرها افزود: بارش‌های ناگهانی، سیلاب‌های فصلی و ریزش کوه در گردنه‌های صعب‌العبور، تردد دام و انسان را با تهدید جدی مواجه می‌سازد؛ از این رو ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز، بهسازی مستمر مسیرها و آماده‌سازی امکانات امدادی، ضرورتی انکارناپذیر است.

این مسئول با اشاره به اقدامات انجام‌شده تصریح کرد: ۲ هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه عشایری در مناطق گرمسیری و سردسیری استان آماده شده و تامین علوفه، آب سیار و ترمیم مسیرها به صورت مستمر پیگیری می‌شود تا کوچ‌روان در طول جابه‌جایی با کمبود امکانات روبه‌رو نشوند.

یاسمی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی خاطرنشان کرد: عشایر باید هشدارهای جوی را جدی بگیرند و از توقف در مسیل‌ها و ارتفاعات هنگام بارندگی خودداری کنند؛ ضمن اینکه تمامی ماشین‌آلات و نیروهای همکار در آمادگی کامل قرار دارند و هماهنگی لازم با هلال احمر، اورژانس، راهداری و تیم‌های دامپزشکی انجام شده تا امدادرسانی و سلامت دام‌ها تضمین شود.

وی با اشاره به نقش اقتصادی این راه‌ها افزود: ایل‌راه‌ها شریان انتقال دام، فرآورده‌های لبنی و صنایع دستی عشایری به بازارهای مصرف محسوب می‌شوند و هرگونه اختلال در آن‌ها، زنجیره تولید و درآمد خانوارهای عشایری را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ از این رو توجه به این زیرساخت‌ها، پشتیبانی از تولید و امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.

مدیرکل امور عشایر ایلام در پایان گفت: کوچ عشایر تنها یک جابه‌جایی فصلی نیست؛ بلکه حفظ یک سبک زندگی اصیل و میراث فرهنگی است و رسیدگی به زیرساخت‌های آن، پاسداشت این میراث ارزشمند محسوب می‌شود تا کوچ پاییزه امسال نیز با ایمنی و آرامش کامل انجام گیرد.

ضرورت ایمن‌سازی مسیرهای کوچ در آستانه فصل سرد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه راه‌های عشایری اظهار کرد: این مسیرها تنها معبرهای خاکی در دل کوهستان نیستند؛ بلکه ستون اصلی جابه‌جایی سالانه هزاران خانوار عشایری محسوب می‌شوند که همراه با دام و همه دارایی خود از ییلاق به قشلاق می‌آیند و هرگونه اختلال در آن‌ها، به طور مستقیم معیشت این خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

تاج الدین صالحیان با اشاره به شرایط جغرافیایی استان افزود: بخش قابل توجهی از این راه‌ها در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور واقع شده و عبور از آن‌ها در فصل سرد سال با بارش باران، سیلاب و ریزش سنگ همراه است؛ به همین دلیل، ایمن‌سازی این مسیرها باید پیش از شروع کوچ به طور جدی دنبال شود.

این مسئول با تاکید بر لزوم هماهنگی بین دستگاهی تصریح کرد: راهداری، منابع طبیعی، هلال احمر و امور عشایر باید با برنامه‌ریزی مشترک، نقاط حادثه‌خیز را شناسایی کنند و با بهسازی، لایروبی، نصب علائم هشداردهنده و ایجاد مسیرهای جایگزین، از بروز حوادث جبران‌ناپذیر جلوگیری نمایند.

صالحیان با اشاره به نیازهای ضروری در طول مسیر خاطرنشان کرد: تامین آب آشامیدنی سالم، توزیع علوفه، استقرار اکیپ‌های دامپزشکی و تقویت پوشش ارتباطی در ایل‌راه‌ها از نیازهای اساسی کوچ‌روان است و بی‌توجهی به این موارد می‌تواند جان عشایر و سرمایه دامی آنان را به خطر بیندازد.

وی با اشاره به میزبانی استان از عشایر مهمان افزود: هر ساله از آذر تا فروردین، بیش از یک هزار خانوار از استان‌های همجوار برای گذراندن زمستان به مناطق گرمسیری ایلام کوچ می‌کنند و آماده‌سازی ایل‌راه‌ها برای پذیرش این جمعیت، وظیفه‌ای مهم برای دستگاه‌های اجرایی استان محسوب می‌شود.

این مسئول با تاکید بر لزوم تخصیص اعتبارات لازم تصریح کرد: رسیدگی به راه‌های عشایری نباید به اقدامات مقطعی محدود شود؛ بلکه نیازمند بودجه پایدار و برنامه‌ریزی بلندمدت است تا هر ساله شاهد تسهیل کوچ و کاهش حوادث در مسیر عشایر باشیم و زمینه تداوم تولید در این بخش حیاتی فراهم گردد.

صالحیان در پایان با اشاره به نقش اقتصادی و فرهنگی عشایر گفت: جامعه عشایری با تولید حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد گوشت کشور، سهم مهمی در امنیت غذایی دارد و حفظ این جایگاه بدون توجه به زیرساخت‌های حمل و نقل، آب و خدمات در مسیر کوچ امکان‌پذیر نیست؛ از این رو توجه به ایل‌راه‌ها، سرمایه‌گذاری برای آینده تولید و اشتغال در استان خواهد بود.

ایل‌راه‌های عشایری ایلام، تنها مسیرهای تردد فصلی نیستند؛ بلکه شریان حیات اقتصادی و فرهنگی جامعه‌ای محسوب می‌شوند که نقش مهمی در تولید و امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

بر این اساس، ایمن‌سازی این راه‌ها، تامین خدمات ضروری در طول مسیر و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، نیازمند عزمی جدی و برنامه‌ریزی بلندمدت است تا کوچ پاییزه امسال با ایمنی و آرامش کامل انجام شود و تداوم حیات این قشر مولد در استان تضمین گردد.