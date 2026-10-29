سرهنگ کارآگاه حسن علی‌اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه‌ساز در سطح شهرستان شهرضا، شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقت‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با انجام تحقیقات میدانی گسترده و رصد دقیق اطلاعاتی، موفق شدند ۳ سارق حرفه‌ای را در ارتباط با این پرونده‌ها شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، در طی عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه آن‌ها را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی شهرضا با اشاره به اعترافات متهمان تصریح کرد: متهمان دستگیرشده در جریان تحقیقات فنی و تخصصی کارآگاهان، چاره‌ای جز بیان حقیقت ندیده و به ۳۵ فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه‌ساز، ۵ فقره سرقت کابل مخابراتی و ۲ فقره سرقت منزل، جمعاً به ۴۲ فقره سرقت اعتراف کردند.

سرهنگ علی‌اکبری ابراز کرد: پرونده متهمان پس از تکمیل تحقیقات اولیه و اعتراف به جرایم ارتکابی، برای انجام اقدامات قانونی و سیر مراحل قضایی به مراجع قضائی معرفی شدند.