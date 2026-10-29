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۷ آبان ۱۴۰۵، ۸:۵۹

 باند ۳ نفره سارقان حرفه‌ای با ۴۲ فقره سرقت در شهرضا منهدم شد

 باند ۳ نفره سارقان حرفه‌ای با ۴۲ فقره سرقت در شهرضا منهدم شد

اصفهان-رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان ازشناسایی و دستگیری۳سارق حرفه‌ای در عملیات ضربتی پلیس آگاهی خبر داد که به ۴۲فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره،کابل مخابراتی ومنازل درشهرضا اعتراف کردند.

سرهنگ کارآگاه حسن علی‌اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه‌ساز در سطح شهرستان شهرضا، شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقت‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با انجام تحقیقات میدانی گسترده و رصد دقیق اطلاعاتی، موفق شدند ۳ سارق حرفه‌ای را در ارتباط با این پرونده‌ها شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، در طی عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه آن‌ها را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی شهرضا با اشاره به اعترافات متهمان تصریح کرد: متهمان دستگیرشده در جریان تحقیقات فنی و تخصصی کارآگاهان، چاره‌ای جز بیان حقیقت ندیده و به ۳۵ فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه‌ساز، ۵ فقره سرقت کابل مخابراتی و ۲ فقره سرقت منزل، جمعاً به ۴۲ فقره سرقت اعتراف کردند.

سرهنگ علی‌اکبری ابراز کرد: پرونده متهمان پس از تکمیل تحقیقات اولیه و اعتراف به جرایم ارتکابی، برای انجام اقدامات قانونی و سیر مراحل قضایی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6993310

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