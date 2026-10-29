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۷ آبان ۱۴۰۵، ۹:۲۰

متقیان: دانش‌آموزان تهرانی به سه خانواده خراسان شمالی امید بخشیدند

متقیان: دانش‌آموزان تهرانی به سه خانواده خراسان شمالی امید بخشیدند

بجنورد- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی از اقدام انسان‌دوستانه دانش‌آموزان تهرانی در آزادی سه زندانی و ترویج فرهنگ همدلی قدردانی کرد.

علی متقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با قدردانی از اقدام انسان‌دوستانه دانش‌آموزان دبستان شاهد دخترانه امام سجاد(ع) منطقه ۱۴ تهران در فراهم‌کردن زمینه آزادی سه زندانی، اظهار کرد: این دانش‌آموزان با اقدامی ارزشمند و فراتر از مرزهای جغرافیایی، جلوه‌ای زیبا از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشتند و امید و شادی را به سه خانواده در استان خراسان شمالی هدیه کردند.

وی افزود: از دانش‌آموزان نیک‌اندیش، مدیر، معلمان و خانواده‌های همراه این مدرسه صمیمانه قدردانی می‌کنم که با این حرکت خداپسندانه، مفهوم انسانیت و نوع‌دوستی را در عمل به تصویر کشیدند و نشان دادند که مهربانی و احساس مسئولیت در برابر رنج دیگران، مرز نمی‌شناسد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با تأکید بر نقش نظام تعلیم و تربیت در پرورش نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و نوع‌دوست، تصریح کرد: یکی از افتخارات آموزش و پرورش، تربیت نسلی است که رنج دیگران را رنج خود بداند و آموزه ارزشمند «بنی‌آدم اعضای یکدیگرند» را در رفتار و زندگی فردی و اجتماعی خود جاری سازد.

متقیان ابراز امیدواری کرد این حرکت ارزشمند، زمینه‌ساز گسترش فرهنگ همدلی، نیکوکاری و مشارکت اجتماعی در میان دانش‌آموزان سراسر کشور باشد؛ چراکه آینده‌ای روشن با پرورش نسلی مهربان، آگاه و مسئولیت‌پذیر و با ترویج فرهنگ یاری‌رسانی به همنوعان رقم خواهد خورد.

کد مطلب 6993319

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