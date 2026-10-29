علی متقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با قدردانی از اقدام انسان‌دوستانه دانش‌آموزان دبستان شاهد دخترانه امام سجاد(ع) منطقه ۱۴ تهران در فراهم‌کردن زمینه آزادی سه زندانی، اظهار کرد: این دانش‌آموزان با اقدامی ارزشمند و فراتر از مرزهای جغرافیایی، جلوه‌ای زیبا از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشتند و امید و شادی را به سه خانواده در استان خراسان شمالی هدیه کردند.

وی افزود: از دانش‌آموزان نیک‌اندیش، مدیر، معلمان و خانواده‌های همراه این مدرسه صمیمانه قدردانی می‌کنم که با این حرکت خداپسندانه، مفهوم انسانیت و نوع‌دوستی را در عمل به تصویر کشیدند و نشان دادند که مهربانی و احساس مسئولیت در برابر رنج دیگران، مرز نمی‌شناسد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با تأکید بر نقش نظام تعلیم و تربیت در پرورش نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و نوع‌دوست، تصریح کرد: یکی از افتخارات آموزش و پرورش، تربیت نسلی است که رنج دیگران را رنج خود بداند و آموزه ارزشمند «بنی‌آدم اعضای یکدیگرند» را در رفتار و زندگی فردی و اجتماعی خود جاری سازد.

متقیان ابراز امیدواری کرد این حرکت ارزشمند، زمینه‌ساز گسترش فرهنگ همدلی، نیکوکاری و مشارکت اجتماعی در میان دانش‌آموزان سراسر کشور باشد؛ چراکه آینده‌ای روشن با پرورش نسلی مهربان، آگاه و مسئولیت‌پذیر و با ترویج فرهنگ یاری‌رسانی به همنوعان رقم خواهد خورد.