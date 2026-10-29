میلاد جباری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از برگزاری سومین نشست تحلیلی و ایده‌پردازی «بزم اندیشه» با موضوع «نوجهادانه؛ کنشگری نوجوان در میدان جهادی» خبر داد و اظهار کرد: این نشست با هدف بررسی الزامات راهبری گفتمان جهادی در میان نسل نوجوان و طراحی مسیرهای مؤثر برای حضور مسئولانه آنان در میدان خدمت و حل مسائل جامعه برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت بازتعریف جایگاه نوجوان در حرکت‌های جهادی افزود: نوجوان نباید صرفاً مخاطب برنامه‌ها یا مجری فعالیت‌های مقطعی باشد؛ بلکه باید در فرایندی تربیتی با مبانی جهاد، مسئولیت‌پذیری و شیوه مواجهه با مسائل جامعه آشنا شود و به‌تدریج فرصت نقش‌آفرینی متناسب با توانمندی‌های خود را پیدا کند.

از فعالیت‌های مقطعی تا کنشگری هدفمند نوجوانان

جباری با بیان اینکه گفتمان جهادی باید از سطح شعار و فعالیت‌های پراکنده فراتر برود، تصریح کرد: این گفتمان زمانی به جریانی تربیت‌ساز تبدیل می‌شود که در نگرش، مهارت و کنشگری نسل نوجوان امتداد پیدا کند. تحقق این هدف به شناخت دقیق میدان، تربیت کنشگران توانمند و فراهم‌کردن بسترهای مستمر برای حضور نوجوانان در حرکت‌های مردمی نیاز دارد.

مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین با اشاره به پیوند گفتمان جهادی و حکمرانی مردمی گفت: میدان جهادی بستری برای تربیت نسل مسئولیت‌پذیر و مشارکت مردم در حل مسائل جامعه است. در این رویکرد، نوجوانان با شناخت مسائل پیرامون خود، مشارکت در خدمت‌رسانی و نقش‌آفرینی در حل مشکلات، از مخاطب برنامه‌ها به کنشگر میدان تبدیل می‌شوند.

وی افزود: تقویت این ظرفیت علاوه بر رشد و توانمندسازی نوجوانان، زمینه مشارکت مؤثرتر مردم در شناسایی مسائل و یافتن راه‌حل‌ها را فراهم می‌کند؛ رویکردی که در آن مردم صرفاً دریافت‌کننده خدمات نیستند، بلکه در فرایند حل مسائل جامعه نقش دارند.

«نوجهادانه»؛ پیوند تربیت با میدان خدمت

جباری با تأکید بر اینکه «نوجهادانه» صرفاً به معنای حضور نوجوانان در فعالیت‌های جهادی نیست، خاطرنشان کرد: هدف، تربیت نسلی است که بتواند مسائل پیرامون خود را بشناسد، برای آن‌ها راه‌حل ارائه دهد و در کنار دیگر مردم برای بهبود شرایط جامعه اقدام کند.

وی درباره رویکرد تحلیلی و راهبردی نشست «بزم اندیشه» نیز گفت: در این نشست، ضمن گفت‌وگو درباره مبانی و الزامات گفتمان جهادی، مسیرهای تبدیل ظرفیت نوجوانان به کنشگری هدفمند و مسئله‌محور بررسی می‌شود. مسئله اصلی این است که چگونه می‌توان روحیه جهادی را از انگیزه‌ای فردی به جریانی تربیتی و اجتماعی تبدیل کرد و زمینه استمرار نقش‌آفرینی نوجوانان را در میدان فراهم آورد.

برگزاری سومین نشست «بزم اندیشه» در قزوین

مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین اعلام کرد: سومین نشست «بزم اندیشه» با حضور حجت‌الاسلام صاحبقرانی، دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در امر جهاد، و به میزبانی حجت‌الاسلام فلاح برگزار می‌شود.

جباری با اشاره به اهداف این نشست افزود: این برنامه فرصتی برای بررسی الزامات راهبری حرکت‌های جهادی نوجوانان و ایده‌پردازی درباره راهکارهای تقویت نقش‌آفرینی نسل نوجوان در این عرصه است.

وی در پایان با تأکید بر رویکرد قرارگاه نوجوان استان قزوین در زمینه رشد و توانمندسازی نسل جوان گفت: «نوجهادانه» با هدف پیوند تربیت با میدان خدمت، تقویت مشارکت مردم در حل مسائل و فراهم‌کردن زمینه شکل‌گیری حرکت‌های مردمی مستمر و اثرگذار دنبال می‌شود.

سومین نشست «بزم اندیشه» روز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه، ساعت ۱۵، در سالن جلسات اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین برگزار می‌شود و علاقمندان می توانند برای ثبت نام به آدرس https://survey.porsline.ir/s/uQkOD4mOمراجعه کنند.

