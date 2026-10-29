هادی قمری در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: خدیجه اکبرزاده، دانش‌آموز هنرستان مهندس مظاهری، موفق به کسب رتبه اول رشته طراحی و دوخت و طاها شعبانی، دانش‌آموز هنرستان نمونه امام خمینی(ره)، موفق به کسب رتبه ششم رشته الکتروتکنیک در کنکور هنرستان‌های کشور شدند.

وی کسب این رتبه‌ها را برگ درخشانی در کارنامه علمی دانش‌آموزان اسفراین دانست و بیان کرد: این موفقیت‌ها جلوه‌ای از ظرفیت‌های علمی و استعدادهای دانش‌آموزان شهرستان است.

مدیر آموزش و پرورش اسفراین با تبریک این موفقیت‌ها، تلاش، پشتکار و برنامه‌ریزی دانش‌آموزان را در دستیابی به این نتایج مؤثر دانست و از خانواده‌های آنان، مدیران و همکاران هنرستان‌ها و فرهنگیانی که در مسیر این موفقیت نقش داشته‌اند، قدردانی کرد.