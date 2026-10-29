به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر پنجشنبه در درس تفسیر قرآن کریم اظهار کرد: سوره‌های مبارکه فیل و قریش، از نظر معنا و محتوا به یکدیگر پیوسته‌اند و در روایات نیز بر قرائت آن‌ها در کنار یکدیگر در نماز تأکید شده است.

وی افزود: خداوند متعال زمینه سفرهای تجاری زمستانی و تابستانی قریش را فراهم کرد تا این قوم بتواند از فرصت‌های اقتصادی و ارتباطات تجاری بهره‌مند شود.

آیت الله دری نجف‌آبادی با تشریح مفاهیم سوره مبارکه قریش، تصریح کرد: مفاهیم این سوره علاوه بر تبیین نعمت‌های الهی، بر اهمیت امنیت و فراهم بودن زمینه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری دلالت دارد.

وی ادامه داد: خداوند در آیات پایانی این سوره به دو نعمت مهم اطعام و امنیت اشاره می‌کند و می فرماید: خدایی که آنان را از گرسنگی رهایی بخشید و از ترس و ناامنی در امان داشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: برخورداری از امنیت، زمینه فعالیت‌های اقتصادی، تجارت و تأمین نیازهای جامعه را فراهم می‌کند و از این منظر، مفاهیم سوره قریش بر اهمیت هم‌زمان امنیت و معیشت در زندگی اجتماعی تأکید دارد.

وی با اشاره به ماجرای اصحاب فیل و حمله سپاه ابرهه به مکه افزود: این واقعه تاریخی نشان داد که قدرت‌های ظاهری، با وجود برخورداری از امکانات و تجهیزات گسترده، در برابر اراده الهی ناتوان هستند و نمی‌توانند همواره به اهداف خود دست یابند.

آیت الله دری نجف آبادی بیان کرد: ماجرای اصحاب فیل یادآور این حقیقت است که قدرت و امکانات مادی به‌تنهایی تضمین‌کننده پیروزی نیست و اتکا به خداوند و حفظ ایمان، از آموزه‌های مهم این رویداد تاریخی به شمار می‌رود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: ملت ایران با وجود توطئه‌ها و فشارهای گسترده، همچنان با عزت و اقتدار در صحنه حضور دارد و دشمنان نتوانسته‌اند به اهداف خود برای تضعیف و نابودی ایران دست پیدا کنند.

وی افزود: ایستادگی ملت ایران در برابر فشارهای خارجی، ظرفیت‌های مهمی برای تقویت اقتدار ملی و تحکیم جایگاه کشور در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کرده است؛ ظرفیتی که باید با برنامه‌ریزی، تدبیر و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود تقویت شود.

آیت الله دری نجف‌آبادی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به توان داخلی و ظرفیت‌های همکاری خارجی تصریح کرد: توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای مختلف، در صورتی که بر پایه منافع ملی و همکاری‌های سازنده دنبال شود، می‌تواند به تقویت توان اقتصادی کشور و گسترش فرصت‌های تجاری کمک کند.

وی با اشاره به اهمیت مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای بزرگ و تأثیرگذار، بر ضرورت تقویت روابط با چین و روسیه تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های همکاری با این کشورها و گسترش تعاملات اقتصادی و سیاسی می‌تواند در مسیر تقویت جایگاه بین‌المللی ایران مؤثر باشد.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: امنیت و رونق اقتصادی در پایداری جوامع و ضرورت بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های داخلی و خارجی برای تقویت اقتدار ملی و توسعه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی، مورد تأکید است.