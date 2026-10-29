پویش ملی سلامت دهان و دندان در مدارس ابتدایی مراغه اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، الهه حق گشایی معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی مراغه روز پنجشنبه گفت: هدف از اجرای پویش ملی سلامت دهان و دندان (دو دو تا یادت نره) ترویج فرهنگ مسواک زدن و ارتقای آگاهی دانش‌آموزان و خانواده‌ها درباره بهداشت دهان و دندان است.

حق گشایی افزود: همزمان با اجرای این پویش برنامه‌های آموزشی جشن دندان ۶ ویژه دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی نیز اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: از آنجایی که در این سن دندان شش بچه‌ها رشد می‌کند و این دندان دائمی است باید بچه‌ها در حفظ و نگهداری آن با کمک والدین کوشا باشند.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت: این پویش با مشارکت آموزش و پرورش و در راستای نهادینه کردن حفظ سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان اجرا می‌شود.

حق گشایی خاطرنشان کرد: طرح ملی سلامت دهان و دندان با مشارکت ۲۷ هزار دانش آموز مدارس ابتدایی اجرا می‌شود.

وی افزود: همزمان با اجرای این پویش اجرای طرح وارنیش فلوراید تراپی در مدارس مراغه آغاز شده است.