تداوم آلودگی هوای اصفهان؛ شاخص ۱۷ منطقه قرمز و نارنجی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۲۱ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت ۹ صبح پنجشنبه هفتم آبان ماه با میانگین ۱۲۸ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ ۲۵ آبان با عدد ۱۵۱، احمدآباد ۱۶۱، انقلاب ۱۶۰، بزرگراه خرازی ۱۵۳، بولوار کاوه ۱۵۴، کردآباد ۱۵۵ و محور شرق اصفهان ۱۶۳ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه استانداری اصفهان با عدد ۱۳۶، ملک شهر ۱۴۲، پارک زمزم ۱۲۱، پروین اعتصامی ۱۲۹، دانشگاه علوم پزشکی ۱۱۴، رودکی و فرشادی ۱۴۶، رهنان ۱۰۹، زینبیه ۱۲۰ و ولدان ۱۲۷ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوا در ایستگاه دانشگاه صنعتی با عدد ۹۴، سپاهان‌شهر ۷۲، شهرک منتظری ۱۰۰ و میرزا طاهر ۷۹ AQI قابل قبول ثبت شد.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.