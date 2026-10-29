به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا که همسو با مقامات کشورش در آستانه انتخابات میان دوره‌ای به دنبال توجیه تجاوز و محاصره علیه ایران است مدعی شد تلاش‌های مستمر واشنگتن برای انزوای اقتصادی ایران «بسیار موفق» بوده است.

بسنت ادعا کرد ایران دیگر قادر به دسترسی به دلار نیست و تأمین مالی متحدان منطقه‌ای این کشور رو به کاهش گذاشته است.

وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه نیز مدعی شده بود که هیچ محموله نفتی ایران در دریا وجود ندارد و این وضعیت ممکن است برای نخستین بار از زمان کشف نفت در ایران رخ داده باشد!

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز پنجشنبه اذعان کرد ایران به کمک‌های پزشکی و موارد دیگر نیاز دارد. او همچنین گزارش وال‌استریت ژورنال درباره ارسال پیام محرمانه جی‌دی ونس به سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برای ازسرگیری مذاکرات صلح را رد کرد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۹ اسفند ۱۴۰۴ حملات به ایران را آغاز کردند. تهران نیز در پاسخ، حملاتی انجام داد. دو طرف در اواسط خرداد به تفاهم‌نامه‌ای برای توقف درگیری‌ها دست یافتند، اما پس از مدتی با نقض تعهدات از سوی آمریکا حملات متقابل از سر گرفته شد. با وجود توقف درگیری‌های مستقیم، مناقشه همچنان بدون توافق نهایی ادامه دارد و واشنگتن به زعم خود فشارهای اقتصادی علیه تهران را دنبال می‌کند.

تشدید تنش‌ها و جنگ علیه ایران همچنین موجب اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز شده و افزایش قیمت سوخت و کالاهای صنعتی در بسیاری از کشورهای جهان را در پی داشته است.