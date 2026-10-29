به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف، صبح پنجشنبه، به همراه آیت‌الله محمدرضا ناصری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه یزد، و محمدرضا بابایی، استاندار یزد، با حضور در مسجد روضه محمدیه (حظیره)، یاد و خاطره سومین شهید محراب، حضرت آیت‌الله محمد صدوقی (ره)، و فرزند ایشان، امام‌جمعه فقید یزد، را گرامی داشتند.

در این مراسم، حاضران با قرائت فاتحه و نثار گل بر مزار این عالمان، به مقام شامخ آنان ادای احترام کردند و یاد و خاطره مجاهدت‌ها و خدماتشان در مسیر انقلاب اسلامی و خدمت به مردم را گرامی داشتند.

شرکت‌کنندگان همچنین با آرمان‌های شهدای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند و بر تداوم راه و سیره آنان تأکید کردند.