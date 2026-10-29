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۷ آبان ۱۴۰۵، ۹:۴۰

ادای احترام معاون اول رئیس‌جمهور به مقام سومین شهید محراب در یزد

ادای احترام معاون اول رئیس‌جمهور به مقام سومین شهید محراب در یزد

یزد- معاون اول رئیس‌جمهور به همراه نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار یزد، با حضور در مسجد روضه محمدیه، به مقام شامخ شهید آیت‌الله صدوقی ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف، صبح پنجشنبه، به همراه آیت‌الله محمدرضا ناصری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه یزد، و محمدرضا بابایی، استاندار یزد، با حضور در مسجد روضه محمدیه (حظیره)، یاد و خاطره سومین شهید محراب، حضرت آیت‌الله محمد صدوقی (ره)، و فرزند ایشان، امام‌جمعه فقید یزد، را گرامی داشتند.

در این مراسم، حاضران با قرائت فاتحه و نثار گل بر مزار این عالمان، به مقام شامخ آنان ادای احترام کردند و یاد و خاطره مجاهدت‌ها و خدماتشان در مسیر انقلاب اسلامی و خدمت به مردم را گرامی داشتند.

شرکت‌کنندگان همچنین با آرمان‌های شهدای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند و بر تداوم راه و سیره آنان تأکید کردند.

کد مطلب 6993332

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