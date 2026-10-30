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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

امام جمعه اهل سنت بنت: وحدت مردم و مسئولان زمینه‌ساز توسعه منطقه است

امام جمعه اهل سنت بنت: وحدت مردم و مسئولان زمینه‌ساز توسعه منطقه است

نیکشهر- امام جمعه اهل سنت بنت وحدت و همدلی را از نیازهای اساسی جامعه دانست و خواستار پرهیز از اختلافات و تقویت همکاری برای بهبود شرایط زندگی مردم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی ابراهیم قاضی‌زاده در خطبه های نماز جمعه اهل سنت بنت با اشاره به جایگاه نماز در زندگی مسلمانان، اظهار کرد: نماز از مهم‌ترین ارکان دین اسلام است و اقامه آن در تقویت ایمان، آرامش روحی و اصلاح رفتار انسان نقش اساسی دارد.

امام جمعه اهل‌سنت بنت با تأکید بر توجه خانواده‌ها به تربیت دینی فرزندان افزود: حضور در نماز جماعت و نماز جمعه و پایبندی به آموزه‌های اسلامی، زمینه تقویت معنویت، اخلاق و مسئولیت‌پذیری در جامعه را فراهم می‌کند.

همکاری و همدلی؛ ضرورتی برای رفع مشکلات منطقه

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ برادری و احترام متقابل میان مردم گفت: تفاوت دیدگاه‌ها نباید به اختلاف و تفرقه منجر شود، بلکه همه اقشار جامعه باید با تقویت روحیه همکاری، برای حفظ آرامش و پیشرفت منطقه در کنار یکدیگر باشند.

مولوی قاضی‌زاده وحدت میان مردم، علما، معتمدان و مسئولان را عاملی مؤثر در توسعه منطقه دانست و بر لزوم هم‌افزایی برای پیگیری مطالبات عمومی و بهبود شرایط زندگی مردم تأکید کرد.

وی همچنین با قدردانی از حضور و مشارکت مردم بخش بنت در همایش «جان‌فدایان»، همراهی اقشار مختلف مردم در این برنامه و اعلام حمایت آنان از مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح را مورد توجه قرار داد.

امام جمعه اهل‌سنت بنت در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری‌های فرامرز دانش، فرماندار نیکشهر، عثمان طهماسبی، بخشدار بنت و مدیران کمیته امداد برای احداث ساختمان این نهاد در بخش بنت قدردانی کرد.

وی احداث این ساختمان را اقدامی مؤثر در تسهیل دسترسی مددجویان به خدمات حمایتی و پیگیری امور خانواده‌های تحت پوشش دانست و بر ضرورت تداوم توجه دستگاه‌های اجرایی به نیازهای مردم منطقه تأکید کرد.

مولوی قاضی‌زاده در پایان با دعا برای سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری، نیروهای مسلح و مسئولان کشور، خواستار تداوم امنیت، آرامش، وحدت و رفع مشکلات مردم شد.

کد مطلب 6993333

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