به گزارش خبرنگار مهر، مولوی ابراهیم قاضی‌زاده در خطبه های نماز جمعه اهل سنت بنت با اشاره به جایگاه نماز در زندگی مسلمانان، اظهار کرد: نماز از مهم‌ترین ارکان دین اسلام است و اقامه آن در تقویت ایمان، آرامش روحی و اصلاح رفتار انسان نقش اساسی دارد.

امام جمعه اهل‌سنت بنت با تأکید بر توجه خانواده‌ها به تربیت دینی فرزندان افزود: حضور در نماز جماعت و نماز جمعه و پایبندی به آموزه‌های اسلامی، زمینه تقویت معنویت، اخلاق و مسئولیت‌پذیری در جامعه را فراهم می‌کند.

همکاری و همدلی؛ ضرورتی برای رفع مشکلات منطقه

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ برادری و احترام متقابل میان مردم گفت: تفاوت دیدگاه‌ها نباید به اختلاف و تفرقه منجر شود، بلکه همه اقشار جامعه باید با تقویت روحیه همکاری، برای حفظ آرامش و پیشرفت منطقه در کنار یکدیگر باشند.

مولوی قاضی‌زاده وحدت میان مردم، علما، معتمدان و مسئولان را عاملی مؤثر در توسعه منطقه دانست و بر لزوم هم‌افزایی برای پیگیری مطالبات عمومی و بهبود شرایط زندگی مردم تأکید کرد.

وی همچنین با قدردانی از حضور و مشارکت مردم بخش بنت در همایش «جان‌فدایان»، همراهی اقشار مختلف مردم در این برنامه و اعلام حمایت آنان از مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح را مورد توجه قرار داد.

امام جمعه اهل‌سنت بنت در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری‌های فرامرز دانش، فرماندار نیکشهر، عثمان طهماسبی، بخشدار بنت و مدیران کمیته امداد برای احداث ساختمان این نهاد در بخش بنت قدردانی کرد.

وی احداث این ساختمان را اقدامی مؤثر در تسهیل دسترسی مددجویان به خدمات حمایتی و پیگیری امور خانواده‌های تحت پوشش دانست و بر ضرورت تداوم توجه دستگاه‌های اجرایی به نیازهای مردم منطقه تأکید کرد.

مولوی قاضی‌زاده در پایان با دعا برای سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری، نیروهای مسلح و مسئولان کشور، خواستار تداوم امنیت، آرامش، وحدت و رفع مشکلات مردم شد.