توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی ۶ روستای شهرستان بدره

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح خدمات‌رسانی و تأمین آب شرب سالم و پایدار، عملیات توسعه شبکه آبرسانی در روستاهای فدک، بانهلان، آبچشمه، چشمه‌شیرین و هرانمر و اصلاح شبکه آبرسانی در روستای گچکوبان اجرا شد که در مجموع، حدود ۱۵۰ خانوار روستایی از مزایای این طرح‌ها بهره‌مند شدند.

محمدی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در مناطق روستایی افزود: اجرای این طرح‌ها با هدف بهبود وضعیت شبکه توزیع آب، افزایش دسترسی روستاییان به آب شرب و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی انجام شده و گامی در راستای تقویت زیرساخت‌های تأمین آب پایدار در روستاهای شهرستان بدره به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: در مجموع، بیش از ۱۰۰۰ متر عملیات توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی در این ۶ روستا طی سه‌ماهه دوم سال جاری اجرا شده است.