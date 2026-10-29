به گزارش خبرگزاری مهر ، داود رئیسی در جریان بازدید عبدالله بن سعود العنزی، سفیر عربستان سعودی در ایران، از پاویون خراسان جنوبی در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته (ایران کانماین ۱۴۰۵)، اظهار کرد: خراسان جنوبی به دلیل تنوع ذخایر معدنی، یکی از مناطق مستعد کشور در حوزه معدن و صنایع معدنی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ذخایر طلای استان افزود: در حال حاضر ظرفیت استحصال سالانه حدود یک تن شمش طلا در خراسان جنوبی وجود دارد و بیش از ۱۰۰ میلیون تن کانسنگ طلا نیز در این استان شناسایی شده است.

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی با تأکید بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن بیان کرد: این استان علاوه بر طلا، در حوزه زغال‌سنگ و سایر عناصر فلزی و مواد معدنی باارزش نیز از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های معدنی و جذب سرمایه‌گذاری باشد.

رئیسی با اشاره به جایگاه خراسان جنوبی در حوزه زغال‌سنگ گفت: این استان از مناطق مهم زغال‌سنگ‌خیز کشور محسوب می‌شود و ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه فعالیت‌های معدنی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در این بخش دارد.

وی در ادامه با دعوت از سفیر عربستان سعودی برای آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های معدنی و طبیعی خراسان جنوبی، بر اهمیت معرفی توانمندی‌های استان و ایجاد زمینه تعامل و همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی استان، از این منطقه به‌عنوان «کویر زرخیز» یاد کرد و گفت: خراسان جنوبی با برخورداری از ذخایر معدنی متنوع، فرصت‌های مناسبی برای توسعه فعالیت‌های معدنی و گسترش همکاری با سرمایه‌گذاران دارد.