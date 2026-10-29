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۷ آبان ۱۴۰۵، ۹:۴۹

احمدی: همکاری مرزبانی و میراث فرهنگی مانع قاچاق آثار تاریخی می‌شود

احمدی: همکاری مرزبانی و میراث فرهنگی مانع قاچاق آثار تاریخی می‌شود

سنندج- فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور با تأکید بر ضرورت همکاری مرزبانی و میراث فرهنگی گفت: این تعامل در پیشگیری از قاچاق و خروج غیرقانونی آثار تاریخی کردستان نقش مهمی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ آیت احمدی صبح پنجشنبه در دیدار با فرمانده مرزبانی استان، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های مختلف برای حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی تأکید کرد.

وی با اشاره به گستردگی آثار تاریخی و پراکندگی محوطه‌های فرهنگی در مناطق مختلف کردستان اظهار کرد: مرزی بودن استان و تعدد آثار تاریخی، حفاظت از این میراث را به موضوعی نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول تبدیل کرده است.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور افزود: محدودیت نیروی انسانی در کنار گستردگی آثار و محوطه‌های تاریخی، استفاده از توان و امکانات سایر نهادها، به‌ویژه نیروهای نظامی و انتظامی، را ضروری می‌کند.

احمدی با بیان اینکه مقابله با قاچاق اموال تاریخی نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است، عنوان کرد: مشارکت مجموعه‌های نظامی، انتظامی و قضایی می‌تواند در شناسایی تخلفات، پیشگیری از جرائم و افزایش توان حفاظتی مؤثر باشد.

امضای تفاهم‌نامه برای مقابله با قاچاق آثار تاریخی

در جریان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری میان یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور و فرماندهی مرزبانی کردستان به امضا رسید تا زمینه هماهنگی بیشتر دو مجموعه در حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی استان فراهم شود.

بر اساس این توافق، پیشگیری از قاچاق اموال تاریخی، جلوگیری از خروج غیرمجاز اشیای تاریخی از مرزهای کشور و تقویت هماهنگی‌های اطلاعاتی و عملیاتی از محورهای اصلی همکاری دو طرف خواهد بود.

همچنین تبادل اطلاعات و تجربیات، شناسایی زمینه‌های وقوع جرائم علیه میراث‌فرهنگی و ارتقای توان کارشناسی نیروها در زمینه شناسایی، حفاظت اولیه و مستندسازی آثار تاریخی، در چارچوب این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده است.

همکاری در حفاظت از صنایع‌دستی مشمول قوانین و مقررات مربوط نیز از دیگر محورهای این توافق است و دو مجموعه در حدود وظایف قانونی خود، اقدامات مشترک را برای پیشگیری از تخلفات و صیانت از میراث فرهنگی دنبال خواهند کرد.

استان کردستان به دلیل برخورداری از آثار و محوطه‌های تاریخی متعدد، از ظرفیت‌های ارزشمند میراث فرهنگی کشور محسوب می‌شود و تقویت همکاری میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند به حفاظت بهتر از این آثار و جلوگیری از خروج غیرقانونی آن‌ها کمک کند.

کد مطلب 6993348

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