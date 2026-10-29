به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ آیت احمدی صبح پنجشنبه در دیدار با فرمانده مرزبانی استان، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های مختلف برای حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی تأکید کرد.

وی با اشاره به گستردگی آثار تاریخی و پراکندگی محوطه‌های فرهنگی در مناطق مختلف کردستان اظهار کرد: مرزی بودن استان و تعدد آثار تاریخی، حفاظت از این میراث را به موضوعی نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول تبدیل کرده است.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور افزود: محدودیت نیروی انسانی در کنار گستردگی آثار و محوطه‌های تاریخی، استفاده از توان و امکانات سایر نهادها، به‌ویژه نیروهای نظامی و انتظامی، را ضروری می‌کند.

احمدی با بیان اینکه مقابله با قاچاق اموال تاریخی نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است، عنوان کرد: مشارکت مجموعه‌های نظامی، انتظامی و قضایی می‌تواند در شناسایی تخلفات، پیشگیری از جرائم و افزایش توان حفاظتی مؤثر باشد.

امضای تفاهم‌نامه برای مقابله با قاچاق آثار تاریخی

در جریان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری میان یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور و فرماندهی مرزبانی کردستان به امضا رسید تا زمینه هماهنگی بیشتر دو مجموعه در حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی استان فراهم شود.

بر اساس این توافق، پیشگیری از قاچاق اموال تاریخی، جلوگیری از خروج غیرمجاز اشیای تاریخی از مرزهای کشور و تقویت هماهنگی‌های اطلاعاتی و عملیاتی از محورهای اصلی همکاری دو طرف خواهد بود.

همچنین تبادل اطلاعات و تجربیات، شناسایی زمینه‌های وقوع جرائم علیه میراث‌فرهنگی و ارتقای توان کارشناسی نیروها در زمینه شناسایی، حفاظت اولیه و مستندسازی آثار تاریخی، در چارچوب این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده است.

همکاری در حفاظت از صنایع‌دستی مشمول قوانین و مقررات مربوط نیز از دیگر محورهای این توافق است و دو مجموعه در حدود وظایف قانونی خود، اقدامات مشترک را برای پیشگیری از تخلفات و صیانت از میراث فرهنگی دنبال خواهند کرد.

استان کردستان به دلیل برخورداری از آثار و محوطه‌های تاریخی متعدد، از ظرفیت‌های ارزشمند میراث فرهنگی کشور محسوب می‌شود و تقویت همکاری میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند به حفاظت بهتر از این آثار و جلوگیری از خروج غیرقانونی آن‌ها کمک کند.