به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود مهدوی صبح پنجشنبه در جمع فعالان فضای مجازی ملایر با بیان اینکه فضای مجازی بر سبک و سیاق و اعتقادات مردم تاثیر شگرفی گذاشته است، اظهار کرد: روزانه همه اقشار مردم بخشی از عمر خود را در فضای مجازی سپری می‌کنند و ما با پیشرفت‌های شگرفی در این حوزه و هوش مصنوعی مواجه شده‌ایم.

وی با بیان اینکه دشمنان خلاهایی که در جنگ سخت و تقابل نظامی با آن مواجه شد را در جنگ اعتقادی در فضای مجازی پر می‌کند، ادامه داد: وابستگی مردم به شبکه‌های اجتماعی بیشتر شده است.



فرمانده سپاه ناحیه ملایر با اشاره به سخت‌افزار ایجاد شده در این زمینه، تصریح کرد: ما باید از این فضا برای پیشبرد اهداف نظام و انقلاب نهایت استفاده را ببریم و احزاب، گروه‌ها و اقشار مختلف اثرگذار مردم باید در فضای مجازی به تولید محتوا بپردازند و تاثیرگذار باشند.

سرهنگ مهدوی با تاکید بر اینکه باید از فضای اثرگذار و ظرفیت وسیع پلتفرم‌های مختلف برای نشر اعتقادات انسانی، معنویات و اهداف و جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران استفاده کنیم، اظهار کرد: ایران در حال حاضر پرچم‌دار اسلام و تشیع در جهان است و مطمئن باشید محتواهای تولید شده در این بخش در سطح دنیا طرفداران خودش را دارد.

وی به از سر گذراندن جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه اشاره کرد و گفت: فضای مجازی تلگرام، اینستاگرام و واتساپ در اغتشاشات سال گذشته نقش پر رنگی داشتند و دشمن قصد تسلط بر ایران و اسلام را داشت، دشمنان و منافقان قصد دارند خلایی که در جنگ نظامی و جنگ سخت با آن مواجه شدند را در جنگ رسانه‌ها و جنگ فضای مجازی جبران کنند.

فرمانده سپاه ناحیه ملایر بیان کرد: فعالان فضای مجازی افسران جنگ نرم هستند و کار آنها همانند افراد پای لانچر اهمیت دارد و فعالان این حوزه در راستای ترویج گفتمان عمیق ایرانی-اسلامی قدم برمی‌دارند و قطعا برای عبور از این پیچ تاریخی حساس و اثرگذار ما به حضور پررنگ فعالان فضای مجازی نیازمند هستیم.

وی به نقش رسانه‌ها و تولید محتوا در نگهداشتن ملت مبعوث شده در تجمعات خیابانی اشاره کرد و افزود: جوانانی که در حوزه فضای مجازی فعالیت می‌کنند باید امید آفرینی داشته‌های نظام و دستاوردهای انقلاب را به اطلاع مردم برسانند.

فرمانده سپاه ناحیه ملایر با تاکید بر اینکه امروز جهان باید بداند ایران به چه دستاوردهایی رسیده است، تصریح کرد: دشمنان در همه برهه‌های تاریخی قصد تضعیف داشته‌ها و پوچ کردن نقاط قوت ما را داشتند و باید فعالان فضای مجازی با استفاده از هنر خود در تولید محتوای حرفه‌ای اصل انقلاب و پیشرفت‌های حاصل را به جهانیان معرفی کنند.

سرهنگ مهدوی با اشاره به اینکه مطمئن باشید تولید محتوای شما به دست مخاطبان داخلی و خارجی می‌رسد، گفت: اگر امروز ما با بیش از ۳۲ میلیون جان فدا در همه شهرها، روستاها و اقصی نقاط کشور مواجه هستیم، ماحصل زحمات و تلاش‌های شبانه روزی فعالان فضای مجازی است.

وی با تاکید بر اینکه امروز بستر پذیرش آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی کاملا فراهم است، تصریح کرد: یک نظامی برای پیروزی در جنگ باید مولفه‌های فراوانی داشته باشد که از جمله آنها می‌توانیم به آموزش و تخصص، داشتن تجهیزات و امکانات، ادوات جنگی و تعداد نیروها اشاره کنیم. ‌

فرمانده سپاه ناحیه ملایر افزود: نکته بسیار مهمی که باعث پیروزی سربازان و فرماندهان جان بر کف ایران اسلامی شده اعتقادات راسخ و معنویت‌های عمیقی است که در وجود آنها موج می‌زند و همین باعث شده که جوان ایرانی با داشتن زن و فرزند مقتدرانه پای لانچر برود و از شهید شدن هراسی نداشته باشد.