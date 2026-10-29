آیت قیصربیگی در گفتگو با خبرنگار مهر مهر با اشاره به مشکلات روستاهای بخش مرکزی اظهار کرد: در روستای بربر که فاقد طرح هادی بود، مصوبه لازم به مدیرکل بنیاد مسکن ابلاغ شد تا زیرساخت‌های مورد نیاز در سریع‌ترین زمان ممکن اجرایی گردد.

وی با اشاره به تامین منابع مالی پروژه‌های عمرانی افزود: از محل اعتبارات ارزش افزوده مبلغ یک میلیارد تومان با مشارکت بنیاد مسکن برای اجرای طرح‌های این روستا در نظر گرفته شده تا مشکلات ساکنان برطرف شود.

این مسئول با اشاره به مطالبات اهالی روستای زیر خاکی تصریح کرد: آسفالت معابر به عنوان اولویت نخست در برنامه سال جدید قرار گرفت و مشکل دفع فاضلاب نیز در دستور کار مسئولان مربوطه قرار دارد تا محیطی بهداشتی برای مردم فراهم گردد.

وی با اشاره به پیگیری مشکلات ارتباطی منطقه خاطرنشان کرد: با هماهنگی انجام‌شده با مدیرکل ارتباطات، مقرر شد سایت ایرانسل استان لرستان با همکاری ایلام در دو تا سه ماه آینده راه‌اندازی شود تا ساکنان این روستاها از پوشش ارتباطی مناسب بهره‌مند شوند.

فرماندار هلیلان در پایان با اشاره به رفع مشکل آموزشی منطقه اظهار داشت: با موافقت اداره کل آموزش و پرورش، مدرسه دوره متوسطه به صورت تجمیعی برای دانش‌آموزان روستاهای زیر خاکی و ماهیزان راه‌اندازی می‌شود تا زمینه ادامه تحصیل نوجوانان این منطقه فراهم گردد.