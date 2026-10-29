به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال زنان سپاهان پس از وقفه‌ای چندساله به لیگ برتر بازگشته است و هدایت عظیمه خالدی خود را برای حضور در لیگ برتر آماده می‌کند.

معصومه یعقوبی، زهرا یزدانی، نسیم طباطبایی، ملیکا ترابی، بهار اکبری، مطهره رحیمی، شهزاد محمودی، سمانه عربیان، آتنا جعفرزاده، کیمیا ذره بار، کمند درستاران و بهار حیدری بسکتبالیست‌های سپاهان در فصل جاری خواهند بود.

عظیمه خالدی، سرمربی تیم بسکتبال زنان سپاهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط تیمش اظهار داشت: فرصت زیادی برای آماده‌سازی نداشتیم؛ با این حال، تلاش می کنیم حضوری در خور و با اقتدار در مسابقات داشته و نماینده شایسته‌ای برای نام سپاهان باشیم.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی ما استفاده از امکانات باشگاه برای ارزیابی توانمندی بازیکنان، شناسایی ظرفیت‌های موجود و کار کردن روی نقاط قوت و ضعف آن‌هاست تا بتوانیم با سرمایه‌گذاری روی این جوانان مستعد، زمینه رشد و پیشرفتشان را در طول فصل فراهم کنیم.

خالدی تصریح کرد: نگاه ما فقط به نتیجه این فصل محدود نیست؛ تلاش می‌کنیم با روند رو به رشد این بازیکنان، برای آینده بسکتبال سپاهان و اصفهان نیز سرمایه‌گذاری کنیم و در راستای تلاش مربیان این بازیکنان در شکل‌گیری نسلی توانمندتر هر چند کم، تاثیر گذار باشیم.

امیدوارم بتوانیم به مرور نقاط ضعف خود را برطرف کنیم

سرمربی تیم بسکتبال زنان سپاهان گفت: در حال حاضر از نظر فنی در سطح متوسطی قرار داریم؛ اما امیدواریم با گذشت زمان و در جریان مسابقات، بتوانیم به مرور نقاط ضعف خود را برطرف کنیم و به سطح مطلوب‌تری از آمادگی فنی و تاکتیکی برسیم.

وی ادامه داد: انتخاب بازیکنان بر اساس سوابق آن‌ها در سال‌های گذشته و تجربه حضورشان در لیگ‌های مختلف انجام شد؛ تلاش کردیم از میان حدود ۳۰ نفر از بهترین بازیکنان اصفهان، نفرات مدنظرمان را شناسایی کنیم.

خالدی تصریح کرد: در نهایت، ۱۱ بازیکن بر اساس توانایی‌ها و عملکردی که در جریان ارزیابی‌ها از خود نشان دادند، برای حضور در ترکیب تیم انتخاب شدند.

سرمربی سپاهان گفت: در سال های اخیر تیم‌های اصفهانی حضور مستمر و منظم در لیگ‌های دسته یک، دسته دو و حتی سوپرلیگ نداشته‌اند و همین مسئله باعث شده بازیکنان فرصت کافی برای رشد و پیشرفت نداشته باشند.

وی ادامه داد: به همان نسبت، از فضای رقابت‌های ملی و مسیر رسیدن به تیم ملی فاصله بگیرند؛ ترکیب تیم ما بیشتر از بازیکنان جوان تشکیل شده و میانگین سنی آن‌ها حدود ۲۳ سال است؛ امیدواریم با حمایت بیشتر از آکادمی‌ها و باشگاه‌ها، زمینه رشد بازیکنان فراهم شود و دوباره شاهد حضور پررنگ‌تر بسکتبال اصفهان در رقابت‌های لیگ های بالاتر باشیم.

می‌خواهیم بهترین نتیجه ممکن را کسب کنیم

خالدی با بیان این که کادر فنی با تمام توان برای آماده‌سازی تیم تلاش خواهد کرد، خاطرنشان کرد: انتظارمان این است بازیکنان جوانمان نیز از تمام ظرفیت خود استفاده کنند تا بهترین نتیجه ممکن را برای سپاهان رقم بزنیم؛ تلاش می‌کنیم از تمام ظرفیت بازیکنان و امکاناتی که در اختیار داریم، به بهترین شکل استفاده کنیم.

سرمربی تیم بسکتبال سپاهان گفت: هدف‌گذاری فعلی ما و دورنگارمان کسب رتبه پنجم لیگ است اما چه بسا با تلاش و انگیزه بازیکنان، فراتر از انتظارات ظاهر و حتی به‌عنوان پدیده مسابقات شناخته شویم و به جایگاه شایسته تری بین ۱۰ تیم دست پیدا کنیم.

وی در خصوص تقابل با پالایش‌نفت آبادان گفت: این تیم سرمربی باتجربه‌ای دارد؛ خانم آزاده زمانپور از مربیان بزرگ و بادانش کشور و استان به شمار می‌رود؛ در کنار ایشان، خانم آسادوریان نیز حضور دارند که از مربیان توانمند استان ما هستند؛ به همین دلیل، این مسابقه به نوعی می‌تواند تقابل دو کادر فنی اصفهانی باشد.

خالدی تصریح کرد: از طرف دیگر، تیم حریف بازیکنان بسیار خوبی از جمله چند ملی‌پوش جذب کرده است و سایر بازیکنان آنها هم رزومه خوبی در سوپرلیگ دارند؛ آن‌ها از نظر میانگین قدی نیز شرایط بهتری دارند و تمرینات بیشتری نسبت به ما پشت سر گذاشته‌اند.

سرمربی سپاهان گفت: بنابراین، با تیم بزرگی روبه‌رو هستیم و مسابقه دشواری پیش رو خواهیم داشت اما ما هم تیم دست‌وپابسته‌ای نیستیم و تلاش می‌کنیم با تکیه بر توانایی‌های کادر فنی و بازیکنان، بهترین عملکرد ممکن را به نمایش بگذاریم.

حضور تماشاگران انرژی مضاعفی برای ما خواهد بود

وی با تاکید بر نیاز به حمایت توسط هواداران سپاهان گفت: ما تیم جوانی هستیم و حمایت هواداران برای ما اهمیت زیادی دارد؛ حضور تماشاگران در سالن و تشویق تیم، انرژی مضاعفی به بازیکنان ما منتقل می کند و می‌تواند تأثیر زیادی بر عملکرد تیم داشته باشد.

خالدی تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم از امتیاز میزبانی به‌خوبی به نفع خودمان استفاده کنیم و با عملکردمان، هواداران را به وجد بیاوریم و آنها را به حضور پرشورتر در سالن در ادامه رقابت ها ترغیب کنیم.

سرمربی سپاهان گفت: ما این مسیر را با خوش‌بینی و پرانرژی آغاز کرده‌ایم؛ از باشگاه بزرگ سپاهان تشکر می‌کنم که این فرصت را در اختیار ما قرار داد تا بار دیگر روح تازه‌ای در بسکتبال اصفهان دمیده شود و هویت این رشته درکشور و استان احیا شود.

وی گفت: امیدواریم شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که بتوانیم با آرامش و تمرکز بیشتر، تمام انرژی خود را صرف مسائل فنی و پیشرفت تیم کنیم؛ امیدواریم نام سپاهان بار دیگر و این بار در بسکتبال بانوان، بر سر زبان‌ها بیفتد و بتوانیم حضوری موفق در مسابقات داشته باشیم.