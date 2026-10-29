به گزارش خبرنگار مهر،سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و هیئت همراه، با استقبال رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی صبح امروز وارد فرودگاه ماکو شد.

این سفر با محوریت بررسی ظرفیت‌های اقتصادی، توسعه تجارت خارجی، تسهیل مبادلات مرزی و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی انجام می‌شود.

بازدید از منطقه آزاد ماکو، بازارچه ساری‌سو و گمرک و گذرگاه مرزی بازرگان از برنامه‌های این سفر برای بررسی میدانی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های تجاری آذربایجان‌غربی است.

بازدید از گمرک و گذرگاه مرزی سرو و حضور در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز از دیگر برنامه‌های وزیر اقتصاد خواهد بود که فرصتی برای طرح مسائل بخش خصوصی و بررسی راهکارهای تقویت فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کند.

همچنین جلسه شورای ساماندهی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف بررسی مسائل و هماهنگی‌های مرتبط با مجموعه‌های تابعه این وزارتخانه برگزار خواهد شد.