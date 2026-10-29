به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جمیلی صبح پنج شنبه در بازدید از پاویون خراسان جنوبی در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته (ایران کانماین ۱۴۰۵)، با تقدیر از خانه معدن و اتاق بازرگانی استان برای برپایی این پاویون اظهار کرد: غرفه خراسان جنوبی با طراحی مناسب و درخور ظرفیت‌های استان، بخشی از توانمندی‌های معدنی این منطقه را به نمایش گذاشته است.

وی خراسان جنوبی را از استان‌هایی دانست که ظرفیت‌های اقتصادی آن متناسب با دارایی‌های موجود توسعه نیافته است و افزود: اگرچه این استان در بخش کشاورزی و محصولاتی مانند زعفران و زرشک نیز ظرفیت‌های قابل توجهی دارد، اما معدن یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی آن به شمار می‌رود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند با بیان اینکه اکتشافات معدنی در خراسان جنوبی هنوز به تکمیل نرسیده است، گفت: اهمیت معدن در اقتصاد استان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و برای فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، اقدامات جدی‌تری انجام شود.

جمیلی یکی از موانع توسعه فعالیت‌های معدنی را طولانی بودن فرایندهای اداری و صدور مجوزها عنوان کرد و ادامه داد: سرمایه‌گذاران برای طی مراحل مختلف از اکتشاف و دریافت گواهی کشف تا اخذ پروانه بهره‌برداری، با فرایندهای زمان‌بری مواجه هستند که می‌تواند سرعت اجرای طرح‌های معدنی را کاهش دهد.

وی با اشاره به شرایط فعالیت‌های اقتصادی در آن سوی مرز افغانستان بیان کرد: مقایسه فرایندهای اجرایی نشان می‌دهد که تسهیل دسترسی به ماشین‌آلات، تجهیزات و امکان صادرات محصولات می‌تواند در افزایش سرعت فعالیت‌های معدنی مؤثر باشد؛ بنابراین لازم است موانع پیش روی فعالان این بخش شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

ضرورت تقویت صنایع پایین‌دستی معدن

این فعال اقتصادی، توسعه فرآوری را یکی از اولویت‌های اصلی بخش معدن خراسان جنوبی دانست و گفت: سرمایه‌گذاری در معدن نباید صرفاً به اکتشاف و استخراج محدود بماند، بلکه باید با تقویت صنایع فرآوری و صنایع پایین‌دستی، ارزش افزوده بیشتری در داخل استان ایجاد شود.

جمیلی افزود: توسعه این صنایع علاوه بر افزایش ارزش اقتصادی مواد معدنی، می‌تواند زمینه اشتغال بیشتر و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های بومی را فراهم کند؛ ازاین‌رو باید به سرمایه‌گذارانی که در استان فعالیت می‌کنند، فرصت بیشتری برای طرح مسائل، ارائه پیشنهادها و مشارکت در یافتن راهکارهای اجرایی داده شود.

وی با تأکید بر اینکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خراسان جنوبی همچنان گسترده است، اظهار کرد: حضور بخش خصوصی و مشارکت سرمایه‌گذاران در حوزه‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری می‌تواند به شتاب گرفتن روند توسعه اقتصادی استان کمک کند.

مرز افغانستان؛ فرصتی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند، هم‌مرزی با افغانستان را یکی دیگر از مزیت‌های مهم خراسان جنوبی برشمرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های این مرز نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند است تا علاوه بر بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی آن سوی مرز، زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز فراهم شود.

جمیلی با اشاره به فعالیت مجموعه‌های مرتبط با نظام مهندسی در حوزه معدن افزود: اقداماتی در این زمینه آغاز شده است، اما برای استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های منطقه باید سطح فعالیت‌ها گسترش یابد و به دستاوردهای فعلی اکتفا نشود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی استان، بر ضرورت هماهنگی میان مسئولان، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برای تسهیل سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: نهادینه شدن فرهنگ سرمایه‌گذاری در استان و حمایت عملی از فعالان اقتصادی، از الزامات توسعه پایدار است.

تأکید بر نقش خانه معدن در توسعه استان

جمیلی با اشاره به تغییرات اخیر در ترکیب هیئت‌مدیره خانه معدن خراسان جنوبی اظهار کرد: حضور نیروهای فعال و آشنا با مسائل اجرایی معدن می‌تواند به تقویت عملکرد این تشکل کمک کند و زمینه ارتقای جایگاه آن را در میان خانه‌های معدن کشور فراهم آورد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری رسانه‌ها در مسیر توسعه اقتصادی گفت: رسانه‌ها با حضور میدانی، شفاف‌سازی مسائل و حمایت از فعالان اقتصادی خوش‌سابقه می‌توانند در معرفی ظرفیت‌های استان و کمک به رفع موانع سرمایه‌گذاری نقش مؤثری ایفا کنند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند خاطرنشان کرد: آبادانی خراسان جنوبی نیازمند مشارکت همه بخش‌هاست و فعالان اقتصادی نیز باید در کنار مسئولان و رسانه‌ها برای توسعه ظرفیت‌های این استان تلاش کنند.