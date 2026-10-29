  1. استانها
  2. اصفهان
۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

 ابزارآلات آشپزخانه صنعتی قاچاق ۱۵ میلیاردی در شهرضا کشف شد

 ابزارآلات آشپزخانه صنعتی قاچاق ۱۵ میلیاردی در شهرضا کشف شد

اصفهان- فرمانده انتظامی شهرضا از توقیف یک دستگاه خودروی آریسان و کشف ۲۲ کارتن ابزارآلات آشپزخانه صنعتی قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در ایستگاه بازرسی شهید امامی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران تیزهوش و هوشیار ایستگاه بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا در راستای اجرای دقیق طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی باری آریسان مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از این خودرو موفق شدند ۲۲ کارتن انواع ابزارآلات و تجهیزات آشپزخانه صنعتی فاقد هرگونه مدارک قانونی، گمرکی و ثبتی را کشف کنند که ارزش ریالی این محموله قاچاق برابر نظر کارشناسان مربوطه، ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با اشاره به دستگیری و معرفی دو متهم در این پرونده به مراجع قضایی، تصریح کرد: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده و موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی جهت سیر مراحل قانونی و اعمال قانون در دست پیگیری است.

سرهنگ پورخاقان با تأکید بر عزم راسخ پلیس برای مقابله قاطعانه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری داخلی و صیانت از ظرفیت‌های اقتصادی کشور از اولویت‌های مهم پلیس است و در این مسیر، با متخلفان و مفسدان اقتصادی قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد شد.

وی از شهروندان و فعالان اقتصادی درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق، احتکار و یا جابجایی کالاهای غیرمجاز، مراتب را در اسرع وقت از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد.

کد مطلب 6993366

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها