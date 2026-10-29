 ابزارآلات آشپزخانه صنعتی قاچاق ۱۵ میلیاردی در شهرضا کشف شد

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران تیزهوش و هوشیار ایستگاه بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا در راستای اجرای دقیق طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی باری آریسان مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از این خودرو موفق شدند ۲۲ کارتن انواع ابزارآلات و تجهیزات آشپزخانه صنعتی فاقد هرگونه مدارک قانونی، گمرکی و ثبتی را کشف کنند که ارزش ریالی این محموله قاچاق برابر نظر کارشناسان مربوطه، ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با اشاره به دستگیری و معرفی دو متهم در این پرونده به مراجع قضایی، تصریح کرد: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده و موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی جهت سیر مراحل قانونی و اعمال قانون در دست پیگیری است.

سرهنگ پورخاقان با تأکید بر عزم راسخ پلیس برای مقابله قاطعانه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری داخلی و صیانت از ظرفیت‌های اقتصادی کشور از اولویت‌های مهم پلیس است و در این مسیر، با متخلفان و مفسدان اقتصادی قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد شد.

وی از شهروندان و فعالان اقتصادی درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق، احتکار و یا جابجایی کالاهای غیرمجاز، مراتب را در اسرع وقت از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد.