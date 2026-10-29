وزیر اقتصاد: بازرگان از مرزهای کلیدی توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مدنی زاده صبح پنجشنبه در بدو ورود به فرودگاه ماکو با اشاره به ظرفیت های خوب مرزی آذربایجان‌غربی افزود: این سفر، اولین سفر من به آذربایجان غربی به شمار می رود که در این سفر، ظرفیت های اقتصادی و مرزی استان مورد بررسی قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: آذربایجان‌غربی دارای ظرفیت های مرزی قابل توجه از جمله مرزهای بازرگان و سرو است که در این سفر مورد بازدید قرار می گیرند.

مدنی زاده ادامه داد: از جمله اهداف دولت، توسعه دیپلماسی اقتصادی است که آذربایجان‌غربی از ظرفیت های بسیار خوبی در این خصوص برخوردار است.

این سفر با محوریت بررسی ظرفیت‌های اقتصادی، توسعه تجارت خارجی، تسهیل مبادلات مرزی و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی انجام می‌شود.

بازدید از منطقه آزاد ماکو، بازارچه ساری‌سو و گمرک و گذرگاه مرزی بازرگان از برنامه‌های این سفر برای بررسی میدانی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های تجاری آذربایجان‌غربی است.

بازدید از گمرک و گذرگاه مرزی سرو و حضور در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز از دیگر برنامه‌های وزیر اقتصاد خواهد بود که فرصتی برای طرح مسائل بخش خصوصی و بررسی راهکارهای تقویت فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کند.

همچنین جلسه شورای ساماندهی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف بررسی مسائل و هماهنگی‌های مرتبط با مجموعه‌های تابعه این وزارتخانه برگزار خواهد شد.