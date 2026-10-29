به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسعید رشادی صبح پنجشنبه در دیدار با محمدرضا مشایخی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه و اعضای ستاد پدافند غیرعامل که به مناسبت هفته پدافند غیرعامل برگزار شد، اظهار کرد: قدرت کشورها بر اساس شاخص‌های مختلفی سنجیده می‌شود و دستاوردهای ایران در حوزه‌های علمی، آموزشی، بهداشتی و توسعه زیرساخت‌ها، نشان‌دهنده توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور است.

وی با اشاره به اهمیت شناخت و تقویت توان داخلی افزود: گستردگی زیرساخت‌های کشور، از شبکه‌های خدمات‌رسانی تا امکان دسترسی به مناطق دورافتاده، از سرمایه‌های ملی به شمار می‌رود که حفاظت از آن‌ها نیازمند مسئولیت‌پذیری و برنامه‌ریزی مستمر است.

امام جمعه میانه با بیان اینکه تبلیغات دشمنان با هدف تضعیف روحیه مردم انجام می‌شود، تصریح کرد: نباید تحت تأثیر فضاسازی‌های دشمنان قرار گرفت، بلکه باید با شناخت ظرفیت‌های داخلی، تقویت امید در جامعه و تکیه بر توانمندی‌های کشور، مسیر پیشرفت و اقتدار را ادامه داد.

رشادی، حفاظت از دستاوردهای ملی و ارتقای زیرساخت‌ها را از وظایف مهم مدیران دانست و گفت: مسئولان باید ضمن صیانت از زیرساخت‌های علمی، آموزشی، بهداشتی و خدماتی، برای حفظ و توسعه این ظرفیت‌ها و بهبود کیفیت آن‌ها برنامه‌ریزی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مقاومت، ایستادگی و حفظ وحدت را از ضرورت‌های شرایط کنونی برشمرد و خاطرنشان کرد: تأکید رهبر معظم انقلاب بر وحدت باید در عمل نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه سرنوشت کشور و مردم به یکدیگر پیوند خورده و همگان در یک جبهه قرار دارند.

امام جمعه میانه تأکید کرد: مراقبت از وحدت ملی و پرهیز از اختلاف‌افکنی، ضرورتی اساسی برای حفظ انسجام جامعه و تقویت اقتدار کشور است.