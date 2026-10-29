زندی نیا: پرستاران در روزهای دشوار جنگ برای حفظ سلامت مردم ایستادند

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی‌نیا صبح پنجشنبه در آیین تجلیل از جمعی از پرستاران بیمارستان‌های شهر بوشهر که به مناسبت روز پرستار در نشست علنی شورای اسلامی شهر برگزار شد، اظهار کرد: این آیین فرصتی برای قدردانی از مجاهدت‌های کادر پرستاری و پاسداشت تلاش‌های ارزشمند افرادی است که در همه شرایط، به‌ویژه روزهای پرالتهاب و مخاطره‌آمیز جنگ، برای خدمت‌رسانی به مردم پای کار بودند.

وی با اشاره به مسئولیت خطیر پرستاران در نظام سلامت افزود: آرامش و سلامت جامعه حاصل تلاش مجموعه‌ای از نیروهای فداکار حوزه درمان است که در شرایط دشوار نیز با احساس مسئولیت، تعهد حرفه‌ای و روحیه ایثارگری به خدمت خود ادامه می‌دهند.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر ادامه داد: پرستاران از جمله افرادی هستند که در سخت‌ترین شرایط، در کنار بیماران و خانواده‌های آنان حضور دارند و با تحمل فشارهای کاری و روحی، برای حفظ جان و سلامت مردم تلاش می‌کنند؛ از این رو، قدردانی از خدمات آنان وظیفه‌ای اجتماعی و انسانی است.

زندی‌نیا با بیان اینکه شورای اسلامی شهر به نمایندگی از مردم، قدردان زحمات کادر درمان است، تصریح کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی فرصتی برای شنیدن دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات پرستاران و انتقال پیام سپاس و قدردانی شهروندان از تلاش‌های آنان به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اهمیت توجه به جایگاه پرستاران و فعالان حوزه سلامت گفت: هرچند تقدیر و تجلیل از این قشر در برابر حجم گسترده خدمات و فداکاری‌های آنان ناچیز است، اما می‌تواند بیانگر احترام و قدردانی مردم از تلاش‌های شبانه‌روزی مدافعان سلامت باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر در پایان ضمن خیرمقدم به پرستاران و مهمانان حاضر در این نشست، از کمیسیون بهداشت و سلامت شورا برای برنامه‌ریزی و برگزاری این آیین قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که زمینه توجه بیشتر به مسائل و نیازهای جامعه پرستاری فراهم شود.

در این آیین، جمعی از پرستاران بیمارستان‌های شهر بوشهر حضور داشتند و از خدمات و تلاش‌های آنان در عرصه مراقبت و درمان تجلیل شد.