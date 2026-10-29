مدیر اجرایی مراسم تعزیه‌خوانی ایام فاطمیه، در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری این آیین مذهبی و فرهنگی از جمعه ۱۵ تا یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در حسینیه اعظم زنجان خبر داد.

سیروس رستمی با اشاره به اهداف برگزاری این مراسم اظهار کرد: پاسداشت فرهنگ عاشورایی، صیانت از میراث ارزشمند هنر تعزیه، ترویج معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و تکریم پیشکسوتان این هنر اصیل ایرانی ـ اسلامی، از مهم‌ترین اهداف این برنامه است.

رستمی افزود: تعزیه از ریشه‌دارترین جلوه‌های هنرهای آیینی و مذهبی ایران است که در طول تاریخ، نقش مهمی در انتقال مفاهیم دینی، بازنمایی رویدادهای مذهبی و ترویج فرهنگ اهل‌بیت (علیهم‌السلام) داشته است. حفظ این میراث ارزشمند و انتقال آن به نسل‌های آینده، مستلزم حمایت از هنرمندان و بهره‌گیری از تجربه استادان و پیشکسوتان این عرصه است.

مدیر اجرایی مراسم تعزیه‌خوانی ایام فاطمیه با اشاره به حضور جمعی از استادان و تعزیه‌خوانان برجسته کشور گفت: حاج محسن گیوه‌کش، اسماعیل غفوری، صادق مقصودی، اصغر مقصودی، علی بهرامی، علیرضا رستمی و امید میناخانی از جمله هنرمندانی هستند که در این مراسم حضور خواهند داشت و به اجرای مجالس تعزیه می‌پردازند.

وی ادامه داد: حضور استادان و تعزیه‌خوانان باتجربه در کنار علاقه‌مندان به هنر شبیه‌خوانی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های این هنر اصیل، تبادل تجربه میان هنرمندان و آشنایی بیشتر نسل جوان با سنت‌های دیرینه تعزیه فراهم می‌کند.

رستمی با تأکید بر ضرورت حفظ اصالت‌های هنری و محتوایی تعزیه تصریح کرد: تعزیه صرفاً یک شیوه نمایشی نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و مذهبی جامعه ایرانی است که مفاهیم اعتقادی، ارزش‌های اخلاقی و پیام‌های انسانی را در قالب روایت، شعر، موسیقی و شبیه‌خوانی به مخاطبان منتقل می‌کند.

رستمی با اشاره به گرامیداشت یاد و خاطره استاد فقید حاج فیروز رستمی در این مراسم اظهار کرد: تکریم هنرمندانی که سال‌های عمر خود را در مسیر خدمت به فرهنگ اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و اعتلای هنر تعزیه سپری کرده‌اند، وظیفه‌ای فرهنگی در قبال میراث‌داران این هنر ارزشمند است.

وی افزود: زنده نگه‌داشتن یاد و نام پیشکسوتان، فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های نسل‌های گذشته و معرفی جایگاه آنان به نسل جوان است. آشنایی جوانان با تجربیات و دستاوردهای استادان تعزیه می‌تواند در شناخت بهتر ریشه‌های فرهنگی و هنری این سنت دیرینه مؤثر باشد.

مدیر اجرایی مراسم خاطرنشان کرد: پاسداشت یاد پیشکسوتان، در کنار حمایت از هنرمندان فعال، نقش مهمی در حفظ اصالت، تداوم و پویایی هنر تعزیه دارد.

انتقال تجربه استادان به نسل جوان

رستمی انتقال دانش و تجربه پیشکسوتان به نسل‌های آینده را از ضرورت‌های حفظ هنر تعزیه دانست و گفت: یکی از اهداف برگزاری چنین برنامه‌هایی، آشنایی جوانان با شیوه‌های اصیل شبیه‌خوانی و ایجاد ارتباط میان نسل‌های مختلف فعال در این عرصه است.

وی افزود: برگزاری مجالس تعزیه با حضور استادان برجسته می‌تواند انگیزه جوانان را برای یادگیری و فعالیت در این هنر افزایش دهد و زمینه توجه بیشتر جامعه به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری آن را فراهم کند.

به گفته رستمی، برگزاری آیین‌های مذهبی در مناسبت‌هایی همچون ایام فاطمیه، علاوه بر ایجاد فضای معنوی برای سوگواری، فرصتی برای تقویت پیوندهای اجتماعی و فرهنگی، انتقال ارزش‌های دینی و پاسداشت سنت‌های اصیل مذهبی است.

مدیر اجرایی مراسم تعزیه‌خوانی ایام فاطمیه در پایان از عموم مردم، ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و علاقه‌مندان به هنرهای آیینی دعوت کرد تا در این مراسم حضور یابند و از مجالس تعزیه با اجرای استادان برجسته کشور بهره‌مند شوند.

این مراسم به مدت سه شب، از جمعه ۱۵ تا یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در حسینیه اعظم زنجان برگزار خواهد شد.