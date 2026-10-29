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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

روسیه از هدف قرار دادن کشتی محموله‌های نظامی اوکراین خبر داد

روسیه از هدف قرار دادن کشتی محموله‌های نظامی اوکراین خبر داد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور کشتی حامل محموله‌های نظامی و اقلام با کاربرد دوگانه برای ارتش اوکراین را هدف قرار داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد نیروهای این کشور شب گذشته حملات هوایی با استفاده از پهپادها را علیه زیرساخت‌های بندری اوکراین و کشتی‌های فعال در پشتیبانی از نیروهای مسلح این کشور ادامه دادند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد یک کشتی باری حامل محموله‌های نظامی و اقلام دارای کاربرد دوگانه که برای نیروهای مسلح اوکراین در نظر گرفته شده بود و به سمت بندر اودسا حرکت می‌کرد، هدف قرار گرفت.

به گفته منابع روسی، ارتش این کشور از اواسط ژوئیه گذشته به‌طور روزانه زیرساخت‌های صنعتی و حمل‌ونقل، کشتی‌ها و تأسیسات ذخیره‌سازی پشتیبان نیروهای اوکراینی را هدف قرار داده است.

رودیون میروشنیک، سفیر سیار وزارت خارجه روسیه پیش‌تر اعلام کرده بود که اوکراین به‌صورت شبانه‌روزی از مسیر دریایی برای انتقال تسلیحات استفاده می‌کند. به گفته او، طی سه سال گذشته حدود ۸ هزار کشتی حامل محموله‌های نظامی از بنادر اودسا عبور کرده‌اند.

وزارت دفاع روسیه بارها اعلام کرده است که حملات این کشور زیرساخت‌های مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار می‌دهد و هدف از آن، محدود کردن توان نظامی و اقتصادی این کشور است.

کد مطلب 6993377

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