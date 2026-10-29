به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، شانزدهمین رویداد «جمعه های تئاتر شهر» که عصر روز جمعه هشتم آبان در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر پیش روی مخاطبان قرار می گیرد، به برگزاری یک جلسه نمایشنامه خوانی اختصاص پیدا کرده است.

براساس برنامه ریزی های انجام گرفته در این رویداد، جلسه نمایشنامه خوانی «عقل و احساس» اقتباسی از رمان «عقل و احساس» اثر جین آستین، نوشته کیت همیل، ترجمه زهرا رزاقی (نشر نی) با کارگردانی سحر بیرانوند برگزار می شود.

آذر آغاسی‌راد، ابوالفضل بهرام‌پور، محمد ثامنی، مینا دارابی، امیررضا دهش، فرشته سلیمانی، مریم علی‌پور، تلی فتحی، احسانه قاسمی‌نیکو، ساناز قدیری، پروانه مدیرامانی، پویان مهرابی، حسین ملکی و سحر بیرانوند هنرمندانی هستند که در این پروژه به‌عنوان نقش‌خوان حضور دارند. مینا دارابی نیز دستیار کارگردان این نمایشنامه‌خوانی است.

«عقل و احساس» روایتگر زندگی ۲ خواهر به نام‌های الینور و ماریان دشوود است که با وجود تجربه شرایط مشترک، در مواجهه با عشق و روابط عاطفی رویکردهای متفاوتی دارند. الینور با خویشتن‌داری و تکیه بر منطق، با فراز و نشیب‌های زندگی روبه‌رو می‌شود، در حالی که ماریان احساسات خود را آشکارا بروز می‌دهد و با شور و اشتیاق به استقبال عشق می‌رود. تفاوت نگاه این ۲ خواهر، زمینه‌ساز روایت داستانی درباره عشق، انتخاب و تعادل میان عقل و احساس است.

جلسه نمایشنامه خوانی «عقل و احساس» ساعت ۱۷ روز جمعه هشتم آبان در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود و ورود علاقه مندان برای حضور در این برنامه رایگان است.

ویژه برنامه «جمعه های تئاتر شهر» از جمله رویدادهای جنبی مجموعه تئاتر شهر است که طی آن برنامه هایی چون «اکران فیلم تئاترهای موفق به صحنه رفته در تئاتر شهر»، «اکران آثار سینمایی مستند مرتبط با حوزه تئاتر»، «رونمایی از کتاب های تخصصی حوزه تئاتر»، «نشست های پژوهشی و تخصصی حوزه هنرهای نمایشی»، «مراسم نکوداشت چهره های شاخص عرصه تئاتر در ادوار مختلف»، «کارگاه های آموزشی»، «جلسات نمایشنامه خوانی» و برنامه های متنوع دیگر پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.