۱۸۱۰ برنامه هفته بسیج دانش آموزی در مدارس استان بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین معینی صبج پنجشنبه به مناسبت هفته بسیج دانش‌آموزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هشتم آبان‌ماه یادآور رشادت‌ها و فداکاری‌های نوجوانان مؤمن و انقلابی است که با وجود سن کم، با نثار جان خود در مسیر عزت و استقلال ایران اسلامی، الگویی جاودان برای نسل‌های آینده شدند و به‌حق این روز به نام «روز دانش‌آموز» مزین شد.

وی ضمن گرامی داشت یاد و نام شهید دانش آموز دفاع مقدس سوم استان بوشهر شهید مهدی بحرانی، که در دفاع از آب و خاک این میهن به فیض عظیم شهادت نائل شد افزود: بسیج دانش‌آموزی امروز نیز همانند دوران دفاع مقدس، میعادگاه تداوم راه شهید فهمیده‌هاست؛ نوجوانانی که در سنگر علم، بصیرت، خدمت و جهاد، نقش‌آفرینی درخشان دارند و با روحیه‌ای الهی در صحنه‌های فرهنگی، علمی، اجتماعی و سازندگی کشور خوش می‌درخشند.

مسئول بسیج دانش‌آموزی استان بوشهر با اشاره به شعار امسال هفته بسیج دانش آموزی با عنوان«می‌فهمیم، می‌سازیم و می‌ایستیم »اظهار کرد: برنامه‌های این هفته با محورهایی همچون تبیین گفتمان بسیج، مقاومت، استکبارستیزی، خودباوری و تقویت هویت فردی، دینی، ملی و انقلابی دانش‌آموزان طراحی شده است.

معینی با اشاره به روزشمار هفته بسیج دانش‌آموزی که بر اساس آن، برنامه‌های این هفته از هشتم تا چهاردهم آبان با محورهای تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و ورزشی برگزار می‌شود، افزود: بر اساس این روزشمار، هشتم آبان به تعلیم و تربیت، نهم آبان به سازندگی و خدمت، دهم آبان به آمادگی دفاعی، یازدهم آبان به فرهنگ و جهاد تبیین، دوازدهم آبان به علم و فناوری، سیزدهم آبان به شهدا و هویت و چهاردهم آبان به نشاط و پویایی دانش‌آموزان اختصاص دارد.

وی با اشاره به تنوع برنامه‌های پیش‌بینی‌شده ملی ،استانی وشهرستانی برای این روزها گفت: فعالیت‌های جهادی، همدلی و مواسات، برنامه‌های آمادگی دفاعی، فعالیت‌های مرتبط با جهاد تبیین و علم و فناوری و برنامه‌های نشاط‌آفرین دانش‌آموزی از جمله محورهای این روزشمار است.

وی اجتماع بزرگ نوجوانان نسل فهمیده،کاروان لاله های مادری مدارس،یادواره های شهدای دانش آموز،رویداد تولید محتوای دیجیتال،جشنواره های سرود،مسابقات علمی، ورزشی، کتابخوانی،قرآنی را از اهم این برنامه ها برشمرد.

وی افزود: دانش‌آموزمحوری، مدرسه‌محوری، خدمت‌رسانی، امیدآفرینی و روایت رسانه‌ای دستاوردها از مهم‌ترین مؤلفه‌های برنامه‌های امسال است.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی استان بوشهر، ادامه داد: در این رویکرد، دانش‌آموز صرفاً مخاطب برنامه‌ها نیست، بلکه کنشگر اصلی فعالیت‌ها به شمار می‌رود.

وی پویش هر مدرسه، یک خدمت را یکی از برنامه‌های محوری هفته بسیج دانش‌آموزی عنوان کرد و گفت: در قالب این پویش، دانش‌آموزان یک مسئله را در مدرسه یا محله خود شناسایی می‌کنند و برای حل آن اقدامی هرچند کوچک اما واقعی انجام می‌دهند.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی استان بوشهر همچنین از اجرای پویش هر مدرسه، یک روایت خبر داد و گفت: در این طرح، دانش‌آموزان مسئولیت روایت ظرفیت‌ها، موفقیت‌ها و رویدادهای ارزشمند مدرسه خود را برعهده می‌گیرند.

وی در ادامه با اشاره به حضور موثر و میدان داری نوجوانان در بعثت مردمی و اجتماعات شبانه در طول این چند ماه و لزوم تداوم آن، با بازخوانی جنایات استکبار جهانی، آمریکای جنایت کار و رژیم جعلی صهیونیستی علیه ایران و شهادت دانش‌آموزان بی‌گناه مدرسه شجره طیبه میناب در این حملات ناجوانمردانه افزودند: ملت ایران و جامعه فرهنگی و دانش‌آموزی، این جنایات ضدبشری را به شدت محکوم می‌کنند. و تا پای جان در مقابل دشمن خواهند ایستاد و برای عزت و سربلندی ایران اسلامی تلاش خواهند کرد.

وی همچنین با اشاره به تاریخ پر افتخار ایران اسلامی، از اعزام دانش آموزان به سرزمین های نور خبر داد و افزود اعزام دانش‌آموزان به مناطق عملیاتی دفاع مقدس در قالب کاروان‌های راهیان نور در حال برنامه ریزی است و از ۱۳ آبان ماه تا پایان آذر ماه پنج هزار دانش آموز مشتاق استان بوشهر به سرزمین های نور اعزام خواهند شد.

وی افزود: قبل از این عملیات بزرگ فرهنگی و تربیتی، در هفته بسیج دانش‌آموزی، راویان دفاع مقدس،با حضور در یادواره های شهدای مدارس به روایت رشادت شهدای والا مقام خواهند پرداخت.

معینی در پایان خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان استان بوشهر هم‌زمان با یوم‌الله ۱۳ آبان، گوش به فرمان رهبر فرزانه انقلاب حضرت امام مجتبی خامنه ای مدظله العالی،با حضور پرشور در راهپیمایی‌ ۱۳ آبان ، فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر خواهند داد و ضمن تجدید عهد با آرمان‌های امامین انقلاب،حضرت امام خمینی(ره) و رهبر شهید حضرت امام سید علی خامنه ای، مشت محکمی به دهان استکبار جهانی خواهند زد.