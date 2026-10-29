به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و صندوق نوآوری و شکوفایی، با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و اصغر نوراله‌زاده، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، در محل این سازمان برگزار شد.

نوراله‌زاده در این مراسم با اشاره به اولویت بهینه‌سازی مصرف انرژی در برنامه‌های دولت و صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: تأمین مالی متناسب با نیازهای به‌کارگیری فناوری‌های نوین در حوزه انرژی، از اولویت‌های راهبردی صندوق است و تلاش می‌کنیم با همکاری معاونت علمی و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، زمینه اجرای طرح‌های فناورانه در این حوزه را فراهم کنیم.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، هم‌افزایی میان سه مجموعه در حوزه سیاست‌گذاری، به‌کارگیری فناوری و تأمین مالی را از محورهای اصلی این همکاری دانست. به گفته وی، این هماهنگی می‌تواند به کاهش اتلاف انرژی، افزایش بهره‌وری، بهینه‌سازی مصرف و کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان کمک کند.

طراحی ابزارهای مالی هدفمند برای توسعه بازار دانش‌بنیان‌ها

نوراله‌زاده با تأکید بر ضرورت ایجاد تقاضای مؤثر برای فناوری‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: در چارچوب این تفاهم‌نامه، ابزارهای مورد نیاز برای تأمین مالی هدفمند طراحی می‌شوند تا منابع مالی متناسب با نیازهای طرح‌ها و با توجه به شاخص‌های مشخص تخصیص یابند. هدف آن است که عملکرد این حمایت‌ها در یک دوره معین ارزیابی و نتایج آن در قالب گزارش‌های مشخص به دولت و مردم ارائه شود.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین از آمادگی این صندوق برای طراحی ابزارهای مالی جدید متناسب با نیازهای برنامه خبر داد و گفت: در صورت کافی نبودن ابزارهای موجود، می‌توان سازوکارهای تازه‌ای برای تأمین مالی طرح‌های بهینه‌سازی انرژی طراحی کرد.

وی با اشاره به ظرفیت ابزارهایی مانند گواهی‌های سپرده صرفه‌جویی انرژی و امکان بهره‌گیری از روش‌های نوین مالی، بر ضرورت تبدیل این ظرفیت‌ها به منابع قابل استفاده برای اجرای طرح‌های فناورانه تأکید کرد.

نوراله‌زاده با تأکید بر رویکرد هدفمند در تخصیص منابع مالی گفت: حمایت‌های صندوق باید به نتایج مشخصی منجر شود؛ به‌گونه‌ای که بتوان میزان اثرگذاری منابع اختصاص‌یافته بر تحریک تقاضا برای فناوری‌های دانش‌بنیان، توسعه بازار محصولات فناورانه و بهبود بهره‌وری انرژی را ارزیابی کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: همکاری سه‌جانبه با طراحی سازوکارهای مناسب تأمین مالی، زمینه استفاده گسترده‌تر از فناوری‌های دانش‌بنیان در بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان را فراهم کند.