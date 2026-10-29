آماده باش مدیریت بحران در آذربایجان غربی؛ احتمال وقوع سیلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه ستاد مدیریت بحران آذربایجان ‌غربی آمده است،با توجه به اعلام وضعیت نارنجی سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی و تندباد از ۷ آبان مقتضی است تمامی فرمانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی، امدادی، خدمات‌رسان و شهرداری‌ها در حال آماده‌باش جهت خدمت‌رسانی به مردم شریف استان باشند.

از شهروندان نیز درخواست می‌شود ضمن رعایت نکات ایمنی، توصیه‌ها و هشدارهای اعلامی از سوی ستاد مدیریت بحران شهرستان (فرمانداری‌) را جدی بگیرند.

صدور بیست و یکمین هشدار نارنجی هواشناسی آذربایجان غربی

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۲۱ نیز آمده است: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۳۸ و با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی، رگبار باران و رعدوبرق همراه با وزش باد در استان پیش بینی می‌شود.

در این اطلاعیه زمان شروع مخاطره رگبار باران و رعدوبرق همراه با تندباد لحظه‌ای اوایل وقت جمعه است که تا اواخر وقت جمعه در کلیه مناطق استان ادامه دارد.

در اثر این مخاطره آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه ها، مه گرفتگی و کاهش دید، لغزندگی در محورهای مواصلاتی پیش بینی می شود.