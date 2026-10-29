نقش محوری آموزش و پرورش در ترویج نماز؛ «تبیین»مورد توجه معلمان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم صبح پنجشنبه در اجلاسیه بزرگ نماز دانش آموزی کشورمان که در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد، خواستار توجه جدی خانواده ها و معلمان و مربیان به ترویج فرهنگ نماز در بین دانش آموزان و نوجوانان و آینده سازان ایران اسلامی شد.

وی با بیان اینکه نماز آثار روانی و معنوی بسیار مثبتی دارد، افزود: از معلمان می خواهیم که بیش از گذشته به تبیین اهمیت نماز برای دانش آموزان امروز و آینده سازان فردای کشورمان توجه داشته باشند.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه معلمان در تقویت اعتقادات و باورهای نسل جوان و نوجوان بسیار نقش دارند، گفت: باید از این نقش مراقبت کرد.

عجم ادامه داد: هادینه‌کردن فرهنگ نماز و تعمیق باورهای دینی در جامعه، نیازمند تلاش مستمر معلمان، مربیان و چهره‌های اثرگذار فرهنگی و دینی است

وی با بیان اینکه بخش اعظم تربیت اعتقادی نسل آینده در بستر خانواده و مدرسه شکل می گیرد، افزود: هر دوی این نهادها در ساختن ایران اسلامی و نسلی که قرار است کشورمان را به جلو براند، اهمیت دارند.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: جایگاه باورهای دینی و فرهنگ اقامه نماز در خطه عالمان دین و مهد مردمان باصفای شهرستان شاهرود به تعبیر رهبر شهید انقلاب، جایگاهی رفیع است.

عجم با بیان اینکه شاهرود و میامی زادگان علمای تراز اول جهان اسلام و تشیع است، گفت: فرهنگ این مردم با معنویات و نماز عجین است و میزبانی این اجلاسیه های کشوری فرصت خوبی برای معرفی همین ظرفیت های معنوی و فرهنگی است.