به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح پنجشنبه در هفتمین اجلاسیه سراسری نماز دانش‌آموزی کشور که در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد، از تجلیل ۷۲ فعال فرهنگی حوزه نماز از ۳۱ استان کشور خبر داد.

وی با اشاره به تلاش فعالان فرهنگی برای ترویج فرهنگ نماز در میان دانش‌آموزان و نوجوانان اظهار کرد: به برکت تلاش این افراد، امروز شاهد برپایی نماز جماعت در مدارس استان سمنان و سایر نقاط کشور هستیم.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان سمنان با بیان اینکه نمایندگانی از ۳۱ استان کشور در این اجلاسیه حضور دارند، افزود: در حال حاضر ۴۵۲ هزار و ۲۲۷ نفر از فعالان حوزه نماز در سطح کشور برای ترویج این فریضه الهی فعالیت می‌کنند.

شریفی ادامه داد: از این تعداد، ۳۳ هزار و ۱۰۹ نفر در سطح شهرستان‌ها، مناطق و نواحی آموزش‌وپرورش و ۲ هزار و ۴۳۷ نفر در سطح استان‌ها فعالیت دارند و تلاش‌های آنان برای اقامه نماز در مدارس و میان دانش‌آموزان شایسته تقدیر است.

وی با تأکید بر آثار معنوی و فرهنگی نماز در تربیت دانش‌آموزان بیان کرد: ترویج فرهنگ نماز به‌عنوان یکی از اولویت‌های مجموعه آموزش‌وپرورش استان سمنان دنبال می‌شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان سمنان در تشریح روند برگزاری هفتمین اجلاسیه سراسری نماز دانش‌آموزی گفت: برنامه‌ریزی و اجرای این رویداد با تشکیل دبیرخانه و کمیته‌های تخصصی، اطلاع‌رسانی و فعالیت‌های روابط عمومی، دریافت آثار و مستندات، اجرای برنامه‌ها و ارزیابی اقدامات مرتبط با ترویج فرهنگ نماز در مدارس و ادارات آموزش‌وپرورش انجام شد.

شریفی با اشاره به دریافت و ارزیابی آثار ارسالی به دبیرخانه اجلاس اظهار کرد: آثار و مستندات فعالیت‌های مرتبط با نماز در ۱۴ محور دریافت و بررسی شده است و در این اجلاسیه از برگزیدگان این بخش‌ها تجلیل می‌شود.

وی همچنین به مشارکت آموزش‌وپرورش استثنایی در این دوره از اجلاسیه اشاره کرد و افزود: آثار دانش‌آموزان آموزش‌وپرورش استثنایی نیز به‌صورت جداگانه دریافت شد که این اقدام زمینه توجه بیشتر به فعالیت‌ها و ظرفیت‌های این گروه از دانش‌آموزان در حوزه ترویج فرهنگ نماز را فراهم می‌کند.