سفر راکی ادامه دارد؛ انتخاب به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، فیلم «من راکی را بازی می‌کنم» ساخته پیتر فارلی، که وقایع ساخت فیلم کلاسیک «راکی» در سال ۱۹۷۶ را روایت می‌کند، قرار است چهل و هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم قاهره را در ماه نوامبر افتتاح کند.



انتخاب این فیلم با این واقعیت مرتبط است که قدیمی‌ترین جشنواره فیلم مصر، پنجاهمین سالگرد تأسیس خود را نیز جشن می گیرد.هرچند این جشنواره که سال ۱۹۷۶ آغاز به کار کرد، در واقع تاکنون چهل و هفت دوره برگزار شده است.

این فیلم زندگینامه‌ای که پیتر فارلی آن را ساخته است به اندازه فیلم اصلی «راکی» الهام‌بخش است و در ماه سپتامبر در جشنواره فیلم تورنتو با حضور آنتونی ایپولیتو، پیتر فارلی، کیکی ستو و استفان جیمز به نمایش درآمد.

در این فیلم زندگینامه‌ای، آنتونی ایپولیتو در نقش سیلوستر استالونه جوان بازی می‌کند که برای تثبیت خود در هالیوود و آوردن پروژه مورد علاقه‌اش «راکی» به پرده بزرگ تلاش می‌کند.

«من راکی را بازی می‌کنم» در جشنواره فیلم تورنتو با نمایش در بخش جایزه انتخاب مردمی به مقام دوم رسید و در ادامه مسیرش جایزه تماشاگران را در جشنواره فیلم ونکوور و جایزه بهترین فیلم بلند از نگاه تماشاگران را در جشنواره فیلم سینه فست کانادا از آن خود کرد.

این فیلم همچنین برای نمایش غافلگیرکننده در جشنواره فیلم لندن انتخاب شد و در جشنواره‌های فیلم رم، زوریخ و شیکاگو و همچنین در موسسه فیلم آمریکا به نمایش درآمد.

جشنواره قاهره در بیانیه‌ای اعلام کرد با انتخاب فیلم «من راکی را بازی می کنم» به عنوان فیلم افتتاحیه، به تعهد خود برای نمایش سینمایی که شایستگی هنری را با جذابیت مخاطب ترکیب می‌کند، وفادار می‌ماند و در عین حال توجه را به خود فرآیند فیلمسازی و چالش‌های شخصی و خلاقانه پشت پرده آوردن داستان‌ها معطوف می‌کند.

این جشنواره همچنین یادآوری کرد نیم قرن پس از اولین حضور «راکی » در سینما و تأسیس جشنواره بین‌المللی فیلم قاهره این تلاقی را گرامی می دارد.

چهل و هفتمین دوره این جشنواره از ۱۱ تا ۲۰ نوامبر (۲۰تا ۲۹ آبان) برگزار خواهد شد.