ترافیک سنگین در محور چالوس، آزادراه تهران ـ شمال و محور هراز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی بر اساس آخرین گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، سنگین است.

همچنین در آزادراه تهران ـ شمال در مسیر جنوب به شمال، محدوده تونل شماره ۱۸ و حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه، ترافیک سنگین گزارش شده است. در محور هراز نیز تردد در مسیر جنوب به شمال و محدوده سه‌راهی چلاو با ترافیک سنگین همراه است.

بر اساس این گزارش، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت‌وبرگشت روان است. همچنین در مسیر شمال به جنوب محورهای چالوس و هراز و آزادراه تهران ـ شمال، تردد بدون مشکل ترافیکی گزارش شده است.

در سایر محورهای کشور نیز ترافیک در آزادراه کرج ـ قزوین در محدوده حصارک و آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک، سنگین است.

مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین از بارش پراکنده باران در برخی محورهای استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان خبر داد.