«نماز» سازنده نسل مومن است؛ جایگاه رفیع معلمان در تربیت معنوی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی صبح پنجشنبه در هفتمین اجلاسیه نماز دانش آموزی کشور که در سالن شقایق های دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد، بر ضرورت ترویج فرهنگ نماز به خصوص از سنین کودکی و نوجوانی در بین آینده سازان کشورمان تاکید کرد.

وی نماز را سازنده نسلی متدین و مومن و موفق در آینده ایران اسلامی دانست و برگزاری اجلاسیه نماز دانش آموزی در این استان را اقدام فرهنگی ویژه و قابل تقدیر قلمداد کرد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه نماز سبب دوری انسان از تکبر می شود، گفت: نماز می تواند زندگی انسان را معنوی و هدفمند سازد و از این بابت بسیار اهمیت دارد.

مطیعی با اشاره به ضرورت تبیین اهمیت نماز برای نسل جوان بیان داشت: آموزش و پرورش در این زمینه نقش بسیار مهمی دارد.

وی خواستار توجه بیشتر خانواده ها، معلمان و مربیان و ... به فرهنگ نماز و تبیین آثار آن برای نسل جوان شد و افزود: یکی از اهداف مهم عبادت، آراسته‌شدن انسان به اخلاق الهی است

امام جمعه سمنان ضمن قدردانی از آموزش و پرورش در برگزاری اجلاسیه نماز دانش آموزی در استان سمنان بیان کرد: استان سمنان استانی زرخیز از لحاظ علما و فضلایی است که برای ترویج نماز عمر خودشان را گذاشتند.