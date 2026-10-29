بازنگری ساختار استاندارد برای حرکت به سمت نسل پنجم

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران صبح پنج شنبه در جریان سفر به خراسان جنوبی و در جمع کارکنان اداره‌کل استاندارد استان، با تشریح برنامه‌های تحولی این سازمان اظهار کرد: بررسی‌های تفصیلی درباره نحوه فعالیت سازمان‌های استاندارد در کشورهای مختلف انجام شده و نتایج این مطالعات، ضرورت تغییر رویکرد و ارتقای جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران را نشان می‌دهد.

وی افزود: برنامه‌های تحولی سازمان با جدیت دنبال می‌شود و تلاش داریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، جایگاه سازمان را ارتقا دهیم.

ضرورت تحول در رویکردهای استانداردسازی

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تفاوت ساختار سازمان‌های استاندارد در کشورهای مختلف گفت: برخی کشورها صرفاً بر تدوین استانداردها تمرکز دارند، در حالی که در برخی دیگر، ارزیابی انطباق و در مواردی تأیید صلاحیت نیز بر عهده این سازمان‌هاست.

انصاری با اشاره به ساختار قانونی سازمان ملی استاندارد ایران بیان کرد: این سازمان بر پایه قانونی قدرتمند شکل گرفته است و باید از افرادی که در سال‌های گذشته برای ایجاد و توسعه این ساختار تلاش کرده‌اند، قدردانی کرد.

وی چهار رکن اصلی فعالیت سازمان ملی استاندارد را استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی برشمرد و افزود: توجه به این چهار رکن، مبنای تصمیم‌گیری برای تغییر رویکرد و تدوین برنامه‌های تحولی سازمان بوده است.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به تحولات جهانی در حوزه استانداردسازی خاطرنشان کرد: برخی کشورهای پیشرفته به سمت استانداردسازی نسل پنجم و حتی ششم حرکت کرده‌اند، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که سازمان ملی استاندارد ایران همچنان در سطح نسل دوم قرار دارد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های سازمان بر روش‌های سنتی ارزیابی انطباق و استانداردهای اجباری متمرکز است؛ رویکردی که در مواردی محدودیت‌هایی ایجاد کرده و مشکلاتی را در اجرا به همراه داشته است.

افزایش مأموریت‌ها بدون تناسب با ظرفیت نیروی انسانی

انصاری با اشاره به محدودیت‌های منابع انسانی و افزایش حجم مأموریت‌های سازمان گفت: در دوره‌های مختلف و پس از برگزاری جلسات شورای عالی استاندارد، مأموریت‌های جدیدی به وظایف سازمان اضافه شده، اما ظرفیت نیروی انسانی و امکانات موجود متناسب با این مسئولیت‌ها توسعه نیافته است.

وی افزود: سازمان ملی استاندارد ایران با وجود گستردگی مأموریت‌ها، از نظر نیروی انسانی و توان اجرایی با محدودیت‌هایی مواجه است که ضرورت بازنگری در ساختار و شیوه انجام وظایف را دوچندان می‌کند.

برنامه تحول به تصویب شورای عالی استاندارد رسید

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تشریح روند تدوین برنامه تحول این سازمان اظهار کرد: مطالعات اولیه این موضوع از دوران فعالیتم در پژوهشگاه آغاز شده بود و پیش‌تر نیز ضرورت اجرای چنین الگویی با مسئولان وقت سازمان مطرح شده بود، اما در آن زمان امکان اجرای طرح فراهم نشد.

انصاری ادامه داد: از ابتدای مسئولیت در این جایگاه، تیمی برای پیگیری موضوع تشکیل شد و معاونان فنی سازمان، کارشناسان، مشاوران دانشگاهی و همکاران پژوهشگاه در جلسات متعدد مشارکت کردند. مجموع این مطالعات و تجربیات در نهایت به تدوین دستورالعمل تحول سازمان منجر شد.

وی با اشاره به تصویب این برنامه در یکصد و بیستمین جلسه شورای عالی استاندارد، هم‌زمان با مراسم روز جهانی استاندارد و با حضور رئیس‌جمهور، گفت: انتظار دارم کارکنان سازمان نیز در اجرای این دستورالعمل همراهی کنند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر اینکه اجرای برنامه تحول به زمان و تلاش مستمر نیاز دارد، افزود: بخش اصلی این اقدامات در ستاد سازمان انجام خواهد شد.