به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدحسین اسماعیلی مدیرکل دفتر توسعه آموزش‌های فرهنگی و هنری از ابلاغ ساختار سازمانی هنرستان های هنرهای زیبا از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد.

مدیرکل دفتر توسعه آموزش های فرهنگی و هنری با اعلام این خبر گفت: پس از سال ها پیگیری از سوی معاونت هنری و این دفتر و با حمایت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری ارزشمند معاونت توسعه مدیریت و منابع و دفتر نوآوری و هوشمندسازی وزارت متبوع، یکی از چالش های اساسی در روند توسعه آموزش هنر در هنرستان های هنرهای زیبا برطرف شد و تشکیلات و ساختار سازمانی این هنرستان ها مورد تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گرفت.

اسماعیلی افرود: در فاز نخست این اقدام مهم و اساسی، کلیه هنرستان های هنرهای زیبا در مراکز استان ها دارای چارت سازمانی شدند که بر این مبنا تمامی ۵۶ هنرستان موجود در مراکز استان ها در چارت سازمانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در حال حاضر در تشکیلات سازمانی هر هنرستان پست های رئیس، معاون، مربی و هنرآموز تعریف شده که این پست ها از محل پست های بلاتصدی وزارت متبوع تامین شده است.

مدیرکل دفتر توسعه آموزش های فرهنگی و هنری تاکید کرد: در فاز بعدی ان‌شاءالله سایر هنرستان های هنرهای زیبا که در شهرستان های خارج از مراکز استان ها قرار دارند نیز دارای چارت سازمانی خواهند شد.

اسماعیلی در پایان یادآور شد: این تحول اساسی در ساختار هنرستان های هنرهای زیبا گامی بلند در تقویت و توسعه کمی و کیفی این مراکز مهم آموزشی محسوب می شود که با نگاه تحولی و توسعه ای دولت چهاردهم در حوزه آموزش های هنری محقق شده است.